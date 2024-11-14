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В роли цуцика. Ребров сыграл в квадрат на тренировке сборной Украины. ВИДЕО

Национальная сборная Украины

Подготовка продолжается

В роли цуцика. Ребров сыграл в квадрат на тренировке сборной Украины. ВИДЕО

uaf.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины продолжает подготовку к двум последним матчам в Лиге наций.

Сегодня, 14 ноября, команда провела тренировку, в которой принял участие и главный тренер Сергей Ребров.

Сергей Станиславович сыграл в "квадрат", причем выступил в роли "собачки". Отобрать мяч тренеру не удалось, поэтому он просто воспользовался свистком.

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Сергей Ребров Украина
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