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В роли цуцика. Ребров сыграл в квадрат на тренировке сборной Украины. ВИДЕО
Подготовка продолжается
uaf.ua
Сегодня, 14 ноября, команда провела тренировку, в которой принял участие и главный тренер Сергей Ребров.
Сергей Станиславович сыграл в "квадрат", причем выступил в роли "собачки". Отобрать мяч тренеру не удалось, поэтому он просто воспользовался свистком.
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