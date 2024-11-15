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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Ребров: Если тренер что-то спрашивает, чем-то интересуется, у этого тренера есть будущее

Национальная сборная Украины

В подготовке тренеров все не так просто

Ребров: Если тренер что-то спрашивает, чем-то интересуется, у этого тренера есть будущее

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался о развитии украинских тренеров.

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"Мой критерий – это когда тренеров спрашивают, когда мы где-то на конгрессах. Если тренер что-то спрашивает, чем интересуется, я считаю, что у этого тренера есть будущее. Если ты сидишь и смотришь на часы, когда это все кончится. Я когда проходил эти курсы о лицензиях, видел очень много рядом абитуриентов, которые не то что не могли даже на стуле усидеть, час это все закончилось.

Наши тренеры думают, что мне достаточно просто учиться, посмотреть матчи топ-лиг, проанализировать их – и это для них будет достаточно. Но я считаю, что для развития очень важно общаться с другими тренерами, ездить на конгрессы, смотреть, разговаривать, смотреть практику других тренеров", – сказал Ребров.

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Источник:
ПРЯМА ЧЕРВОНА
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
15.11.2024 в 01:35
Это Сирожа так себя сам похвалил?
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
15.11.2024 в 01:35
Это Сирожа так себя сам похвалил?
Ответить
0
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