Ребров: Если тренер что-то спрашивает, чем-то интересуется, у этого тренера есть будущее

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался о развитии украинских тренеров.

"Мой критерий – это когда тренеров спрашивают, когда мы где-то на конгрессах. Если тренер что-то спрашивает, чем интересуется, я считаю, что у этого тренера есть будущее. Если ты сидишь и смотришь на часы, когда это все кончится. Я когда проходил эти курсы о лицензиях, видел очень много рядом абитуриентов, которые не то что не могли даже на стуле усидеть, час это все закончилось.

Наши тренеры думают, что мне достаточно просто учиться, посмотреть матчи топ-лиг, проанализировать их – и это для них будет достаточно. Но я считаю, что для развития очень важно общаться с другими тренерами, ездить на конгрессы, смотреть, разговаривать, смотреть практику других тренеров", – сказал Ребров.