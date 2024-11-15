Шевченко - о дубле в ворота Швеции на Евро-2012: Это был незабываемый момент в истории украинского футбола

Легендарный бывший украинский футболист Андрей Шевченко, а ныне президент УАФ, пришел в гости на популярное ютуб-шоу "20:23", где рассказал о самых ярких моментах своей карьеры. Одним из таких моментов был незабываемый поединок Украина - Швеция (2:1) на Евро-2012.

"Какое событие я праздновал ярче всего в своей жизни? Я думаю, что это был матч против Швеции. Я доигрывал свою карьеру уже, и я знал, что это моя последняя лебединая песня — последний и очень важный шаг в моей жизни. Мне хотелось очень громко хлопнуть дверьми. Я ждал этот чемпионат Европы, потому что он проходил в Украине, и первый матч состоялся на родном для меня стадионе перед моей семьей и детьми".

"У меня очень сильно болела спина. Где-то последние полгода я практически не играл даже. Я начал играть лишь за месяц до начала подготовки на Евро. Мы с командой поехали на тренировочный сбор. Все прошло нормально, я начал набирать форму. Мы вернулись в Киев, и буквально за пару дней до игры у меня случился рецидив, полностью парализовало спину. Я практически не мог тренироваться. И это за два дня до игры...

Мы вышли на тренировку. Я немного походил, подошел к главному тренеру и сказал: "Мне надо отдохнуть". На следующий день перед игрой я встал, набрал своего друга и говорю: "Смотри, я просто хочу тебе сказать, что я, видимо, не смогу играть в этом матче. У меня не проходит спина". Он мне говорит: "У меня есть один человек, который может тебе помочь. Давай я попробую с ним связаться". Я согласился. Не буду все рассказывать, но он прилетел в семь вечера. У нас была тренировка в пять. Мы закончили, я как-то походил на тренировке и вышел. Он со мной встретился, мы с ним поработали 4 часа", — вспоминает Шевченко.