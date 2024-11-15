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Пономарев - о вызове Сыча в сборную: Он заслужил это своей игрой и отношением к тренировочному процессу

Национальная сборная Украины

Старания дали плоды

Пономарев - о вызове Сыча в сборную: Он заслужил это своей игрой и отношением к тренировочному процессу

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Наставник "Руха" Виталий Пономарев прокомментировал приглашение правого защитника львовян Алексея Сыча в национальную команду Украины.

"Об этом приглашении стало известно в среду вечером, а в четверг утром я разговаривал с Алексеем, перед тем как он отправился в Польшу.

Прежде всего, поздравил его с этим важнейшим в его карьере вызовом, сказал, что он заслужил это своей игрой и отношением к тренировочному процессу.

Что пожелал? Верить в свои силы, быть хладнокровным. Тем более, что международного опыта Сычу не занимать. На клубном уровне он когда-то защищал цвета бельгийского "Кортрейка", становился бронзовым призером молодежного чемпионата Европы, выступал на Олимпийских играх во Франции.

Алексей стал первым представителем "Руха" в национальной сборной Украины. Начинал он у тренера Владимира Безубяка во львовском училище физкультуры. Затем играл за "Карпаты" в полузащите, а уже в "Рухе" был передислоцирован на правый фланг обороны.

В последнее время он заметно прибавил, особенно в игре в третьей зоне. Он фактурный игрок, неуступчивый в единоборствах, может обострить ситуацию качественным кроссом, или мощным ударом издали. Он прогрессирует и на позиции защитника.

Для 23-летнего футболиста, который является лидером "Руха" - это очередной вызов в его карьере. Убежден, что он подтвердит не случайность своего приглашения в национальную сборную Украины", - подытожил Пономарев.

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Украина Рух (Львов) Алексей Сыч Виталий Пономарев
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Бураков
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