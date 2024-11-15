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"Лежал в постели с женой". Игрок Руха рассказал, как узнал о дебютном вызове в сборную Украины

Национальная сборная Украины

Он был очень удивлен и рад вызову в национальную команду

"Лежал в постели с женой". Игрок Руха рассказал, как узнал о дебютном вызове в сборную Украины

Скриншот: канал УАФ на YouTube

Новина українською

Защитник "Руха" Алексей Сыч рассказал, что думает о своем дебютном вызове в ряды национальной сборной Украины.

– Несмотря на большую дорогу, видно, что вы до сих пор эмоционально очень приподняты. Это правда?

– Да, это правда. Ведь, несмотря на то, когда мне позвонили, в какое время, я был готов ехать в любой момент. Для меня это было неожиданностью. Я очень рад, что сейчас здесь.

– Где ты был, когда тебе позвонили?

– Лежал в постели с женой, смотрели сериал, меня набрал наш генеральный директор Игорь Михайлович Дедышин. Говорит: "Я тебя поздравляю". Я спрашиваю: "С чем?". Он говорит: "Тебя в сборную вызвали". Я был очень удивлен и рад. Потому это для меня был как новый этап.

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– Ты сразу поверил, что это правда?

– Не сразу, конечно, но когда начал тренер звонить, другие поздравлять, тогда я уже понял, что это реально.

– Руки тряслись? Телефон бросил? Что делал?

– Как у Назаренко у меня телефон не падал, но руки тряслись. Впервые такое, новые эмоции, это круто.

– Сколько ехал?

– Выехал примерно в 10.00 утра. Сейчас на часах 01.00 ночи. Дорога – это мелочь, главное, что я здесь.

– Как думаешь, как команда примет? С кем первым будешь видеться? С кем говорить?

– Здесь большинство ребят те, которых я уже знаю по Олимпийской сборной, по U-21. Понятно, что есть ребята постарше, с которыми я вообще не знаком. Особенно с легионерами. Интересно будет познакомиться с ними, потому в предвкушении этого всего.

– Кто из сборной из тех, с кем ты знаком, написал тебе?

– Назаренко написал, Бражко. Мы с ними на связи.

– Что хочется от этого сбора?

– Конечно, хочется, чтобы команда выиграла эти две игры. Это главное. И если будет возможность, то помочь команде, – сказал Сыч.

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Источник:
YouTube-канал УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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