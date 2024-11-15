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Сабо: Хотелось бы ошибиться, но думаю, что мы проиграем Грузии
Грузины будут иметь преимущество домашнего стадиона
dynamo.kiev.ua
Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо рассказал, чего ожидает от сине-желтых в матче против Грузии в 5-м туре Лиги наций.
– К сожалению, у сборной есть кадровые проблемы: то один футболист заболел, то другой, то травма. Тренеру приходится менять игроков, как перчатки. В этой ситуации Сергей Ребров должен приглашать в ряды национальной команды ребят из разных команд – в частности, из "Руха". Но вопрос в том, насколько высок уровень того или иного игрока. Бывает, смотрю я на наших футболистов, как они держат мяч, продвигаются с ним, как выполняют передачи... Очень слабые ребята. Очень... Но ничего не поделаешь: нужно мириться с тем, что у нас есть.
– Как думаете, на что может рассчитывать наша сборная в субботнем матче с Грузией?
– Хотелось бы ошибиться, но думаю, что мы проиграем. У грузин хорошая команда. Тем более, что они будут играть в Батуми. Украинцев там будет мало, ведь мы знаем, что в Грузии творится, этот российский след.
– Что вы отметили бы в действиях грузинских футболистов по первой игре с Украиной в польской Познани?
– Все мы видели ту встречу, поэтому помним, что грузины имели в ней достаточно моментов и могли забить. Но это футбол.
– На сегодняшний день в поединках с Грузией у сборной Украины все складывалось положительно – не было зафиксировано ни одного поражения.
– Оно то так. Но нам повезло, когда мы победили грузинскую команду в октябре. Теперь же наш соперник будет играть на своем поле, где будет чувствовать себя комфортнее. К тому же, в субботней игре в составе сборной Украины будут изменения. Но посмотрим, - сказал Сабо.
Матч Грузия - Украина состоится 16 ноября и начнется в 19:00 по Киеву.
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