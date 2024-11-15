Нагорняк: Хочется, чтобы сборная Украины не вылетела из Лиги В

Главный тренер "Эпицентра" Сергей Нагорняк в интервью Sport.ua высказался о предстоящих матчах сборной Украины в Лиге наций протий Грузии и Албании, которые состоятся 16 и 19 ноября соответственно.

– Какие у вас ожидания от поединков с Грузией и Албанией в рамках Лиги наций?

– Тяжело будет сборной Украины в этом матче с Грузией. А ожидания какие? Украинской команде нужно только выигрывать в двух заключительных встречах: и с Грузией, и с Албанией. Потому что хочется, чтобы сборная Украины осталась в Лиге В и не вылетела из нее. Но Украине с Грузией тяжело будет. Они играют дома, стадион будет заполнен! Хотя в принципе наши ребята привыкли уже к этому. Но очевидно, что с Грузией будет очень тяжелая игра. По поводу поединка с албанцами скажу, что с ними всегда тяжело играть. У них есть травмированные футболисты, и у Украины есть игроки с травмами. Но по Албании скажу, что с этой сборной всегда очень тяжело играть. Они упертые! Албанцы всегда борются!

– Матчи с грузинами и албанцами могут получиться не голевыми, как считаете?

– Думаю, что да. Мне кажется, что голепада точно не будет. А какие голепады? В первых встречах Албании мы проиграли 1:2, а грузинов победили 1:0.

– Что скажете по поводу игроков "Динамо" и "Шахтера", которые вызваны в сборную Украины?

– Психологически вроде бы должны нормально подойти к этим встречам. Но нужно понимать, что это сборная! В матчах за национальную команду надо выходить на поле и просто выигрывать. Еще раз повторюсь: красивая игра будет в клубах! А в матчах за сборную надо давать результат.

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– Как думаете, Иван Калюжный появится в этих матчах?

– Честно говоря, я хотел бы, чтобы он сыграл. Калюжный – пример того, как нужно играть за сборную. Всем нашим футболистам, которых вызывают в расположение "желто-синих" и которые стучатся в дверь национальной команды, Иван показал, как человек должен играть за сборную Украины. Калюжный – это пример того, как нужно выступать за сборную! Это яркий пример, - заявил Нагорняк.