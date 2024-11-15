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ВИДЕО. Сборная Украины прибыла в Батуми на матч с Грузией

Национальная сборная Украины
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Впереди - предматчевая тренировка и медиаактивности

ВИДЕО. Сборная Украины прибыла в Батуми на матч с Грузией

Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов

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Сборная Украины прибыли в Батуми, где продолжит подготовку к поединку против Грузии.

Как сообщает пресс-служба УАФ, сегодня утром сине-желтые отправились из Турции к месту проведения матча пятого тура Лиги наций-2024/25.

Уже через несколько часов начнется предматчевая тренировка национальной команды, а также традиционные медиаактивности.

Напомним, матч Грузия - Украина состоится в субботу, 16 ноября в Батуми на стадионе AdjaraBet Arena. Начало - в 19:00 по Киеву.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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