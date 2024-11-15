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ВИДЕО. Сборная Украины прибыла в Батуми
Впереди - предматчевая тренировка и медиаактивности
Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов
Сборная Украины прибыли в Батуми, где продолжит подготовку к поединку против Грузии.
Как сообщает пресс-служба УАФ, сегодня утром сине-желтые отправились из Турции к месту проведения матча пятого тура Лиги наций-2024/25.
Уже через несколько часов начнется предматчевая тренировка национальной команды, а также традиционные медиаактивности.
Напомним, матч Грузия - Украина состоится в субботу, 16 ноября в Батуми на стадионе AdjaraBet Arena. Начало - в 19:00 по Киеву.
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