Грузия - Украина: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

"Пан, или пропал". Никаких сантиментов, страстей или мечтаний. Только жестокая реальность и хладнокровная ставка на результат. Национальную сборную Украины под руководством Сергея Реброва ожидает финальный этап текущей кампании Лиги наций. Мы имеем шансы, как на повышение в классе, так и можем спокойно упасть в дивизион C.

"Сине-желтые" в октябрьском цикле добыли 4 очка, а "крестоносцы" потерпели два поражения. Сейчас мы идем последними в турнирной таблице и отстаем от Грузии Вилли Саньоля на 2 зачетных балла.

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Поединок пятого тура группы B1 Лиги наций сезона 2024/2025 между национальными сборными Грузии и Чехии состоится в субботу, 16-го ноября 2024-го года, в 19:00. Встреча пройдет в грузинском Батуми, на "Батуми Арене".

Смотреть футбол можно будет на ОТТ-платформе Megogo. Также трансляция поединка будет доступна на региональных телеканалах Суспільного.

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