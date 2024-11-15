Мизин верит в победу Украины над Грузией. Эксперт пояснил свою позицию

Бывший игрок национальной сборной Украины Сергей Mизин сделал прогноз на поединок Лиги наций, в котором наша команда на выезде будет играть с Грузией.

"То, что противостояние состоится на заполненном до отказа стадионе в Батуми, не должно пугать. Напротив, знаю по себе, как комфортно играть в таких условиях и это только будет стимулировать заставить замолчать трибуны, а затем услышать аплодисменты от адекватных фанатов. Тем более, что в Батуми будут и наши болельщики.

Кстати, украинская сборная уже неоднократно доказывала, что умеет находить выход из затруднительного турнирного положения. В Батуми будет возможность еще раз это подтвердить. Хотя, если откровенно, то не стоит загонять себя в тупик, чтобы потом изо всех сил выкарабкиваться. У украинской сборной есть потенциал, чтобы обходиться без таких перепадов. Вот и в следующем матче должен сказаться более высокий уровень подготовки подопечных Сергея Реброва, которые победят – 2:1", - сказал Мизин.