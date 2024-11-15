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УЕФА поздравил Цыганкова с Днем рождения, вспомнив один из его красивейших голов. ВИДЕО
УЕФА также поздравил украинского вингера
uaf.ua
Сегодня, 15 ноября 2024 года свой 27-й день рождения празднует вингер "Жироны" и сборной Украины Виктора Цыганкова.
Не мог мимо этого события пройти и УЕФА, который в соцсетях поздравил украинца и опубликовал видео гола уже 27-летнего футболиста в ворота сборной Исландии (2:1) в финальном матче плей-офф за выход на Евро-2024.
Стоит отметить, что именно благодаря этому голу наша команда сравнялп счет, что впоследствии позволило выиграть поединок.
Viktor Tsygankov ????????#EURO | @uafukraine pic.twitter.com/AMoDq9jcto— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) November 15, 2024
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