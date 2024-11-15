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Это не Довбик. Ребров назвал форварда, который из-за травмы пропустит игру с Грузией
Довбик вчера провел первую тренировку
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер
"Артем Довбик провел вчера первую тренировку, он готовится. Посмотрим.
У нас есть много микроповреждений у игроков.
К сожалению, завтра не сыграет Владислав Ванат, но мы рассчитываем, что он будет готов к матчу с Албанией", - сказал Ребров.
Напомним, что матч состоится в субботу, 16 ноября и начнется в 19:00.
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Источник:Ukrainian Assoсiation of Footbal
Опубликовал: Михаил Черныш
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