Это не Довбик. Ребров назвал форварда, который из-за травмы пропустит игру с Грузией

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал о травмированных игроках команды перед матчем с Грузией.

"Артем Довбик провел вчера первую тренировку, он готовится. Посмотрим.

У нас есть много микроповреждений у игроков.

К сожалению, завтра не сыграет Владислав Ванат, но мы рассчитываем, что он будет готов к матчу с Албанией", - сказал Ребров.