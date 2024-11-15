  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. "Не считаю, что мы должны обращать внимание на слова одного человека", - Ребров ответил Сабо
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Не считаю, что мы должны обращать внимание на слова одного человека", - Ребров ответил Сабо

Национальная сборная Украины

Йожеф Йожефович заявлял, что сборная Украины проиграет Грузии

"Не считаю, что мы должны обращать внимание на слова одного человека", - Ребров ответил Сабо

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров отреагировал на слова Йожефа Сабо, который заявил, что наша сборная проиграет Грузии.

Читайте такжеСабо: Хотелось бы ошибиться, но думаю, что мы проиграем Грузии

"Сказал и сказал, у каждого свое мнение. Я не считаю, что мы должны обращать внимание на слова одного человека.

Мы готовимся до очень серьезной игры", - сказал Ребров.

Напомним, что матч состоится в субботу, 16 ноября и начнется в 19:00.

По теме
yellow-arrow
Мизин верит в победу Украины над Грузией. Эксперт пояснил свою позицию
yellow-arrow
Две составляющие. Юрий Вирт рассказал, как Украине во второй раз этой осенью победить Грузию
yellow-arrow
Миколенко: Против грузинских команд всегда было тяжело играть в обороне
Сергей Ребров Украина Грузия Йожеф Сабо
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Ukrainian Assoсiation of Footbal
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Anatoli19 (КРОПИВНИЦЬКИЙ )
15.11.2024 в 18:41
та ти вже увесь інтернет задрав своїми перемогами
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 3
Anatoli19 (КРОПИВНИЦЬКИЙ )
15.11.2024 в 18:41
та ти вже увесь інтернет задрав своїми перемогами
Ответить
0
0
avatar
Prach13 (Дрогобич)
15.11.2024 в 18:40
Абсолютно вірно!Сабо просто вже старенький!
Ответить
0
0
Matachorros (Chicago)
15.11.2024 в 17:12
Это мысль не только Сабо, так что опять мимо риброфф
Ответить
1
2

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости