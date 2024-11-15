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"Не считаю, что мы должны обращать внимание на слова одного человека", - Ребров ответил Сабо
Йожеф Йожефович заявлял, что сборная Украины проиграет Грузии
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров отреагировал на слова Йожефа Сабо, который заявил, что наша сборная проиграет Грузии.
"Сказал и сказал, у каждого свое мнение. Я не считаю, что мы должны обращать внимание на слова одного человека.
Мы готовимся до очень серьезной игры", - сказал Ребров.
Напомним, что матч состоится в субботу, 16 ноября и начнется в 19:00.
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Источник:Ukrainian Assoсiation of Footbal
Опубликовал: Михаил Черныш
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Anatoli19 (КРОПИВНИЦЬКИЙ )
15.11.2024 в 18:41
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