"Не считаю, что мы должны обращать внимание на слова одного человека", - Ребров ответил Сабо

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров отреагировал на слова Йожефа Сабо, который заявил, что наша сборная проиграет Грузии.

"Сказал и сказал, у каждого свое мнение. Я не считаю, что мы должны обращать внимание на слова одного человека.

Мы готовимся до очень серьезной игры", - сказал Ребров.