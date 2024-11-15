Ребров: С Грузией будем играть на победу, у нас есть свой план на игру

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров дал пресс-конференцию перед матчем Лиги наций-2024/2025 с командой Грузии.

- Что надо изменить в нашей сборной по сравнению с предыдущим поединком с грузинами?

- Я считаю, что это разные игры. Мы готовимся к каждому матчу, так как и сборная Грузии. Сейчас мы играем на выезде, у них будет большая поддержка. Уверен, что грузины будут более агрессивными. Но у нас есть свой план на игру, и мы должны его выполнять.

- Какие сильные и слабые стороны грузинской сборной? В каком она состоянии?

- Я не знаю, в каком состоянии сборная Грузии, но мы играли с ними месяц назад. Есть информация и с другого матча, когда они изменили тактическую схему. Но мы должны быть готовы к любой схеме и противостоять такой команде.

- Обращаете ли вы внимание на ситуацию в группе перед заключительными двумя матчами?

- Об этом говорили нам, когда мы играли против Словакии на Евро-2024. Но я считаю, что вообще на уровне сборных собраны очень высокого класса футболисты, и все выходят выигрывать. Завтра мы будем играть на победу, потому что эта игра очень важна. Уверен, будет интересный матч.

- Как вы собираетесь останавливать Хвичу Кварацхелию?

- Так, как пытались останавливать и в первом матче. Я не знаю, на какой позиции он будет играть, я очень уважаю этого футболиста. Я считаю, что у грузин очень высокого уровня игроки атаки, очень интересно играть против них. Но у нас есть свой план на игру.