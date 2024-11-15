Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ребров: С Грузией будем играть на победу, у нас есть свой план на игру
Главный тренер сборной Украины дал пресс-конференцию перед матчем с Грузией
Дан Балашов - УАФ
Главный тренер
- Что надо изменить в нашей сборной по сравнению с предыдущим поединком с грузинами?
- Я считаю, что это разные игры. Мы готовимся к каждому матчу, так как и сборная Грузии. Сейчас мы играем на выезде, у них будет большая поддержка. Уверен, что грузины будут более агрессивными. Но у нас есть свой план на игру, и мы должны его выполнять.
- Какие сильные и слабые стороны грузинской сборной? В каком она состоянии?
- Я не знаю, в каком состоянии сборная Грузии, но мы играли с ними месяц назад. Есть информация и с другого матча, когда они изменили тактическую схему. Но мы должны быть готовы к любой схеме и противостоять такой команде.
- Обращаете ли вы внимание на ситуацию в группе перед заключительными двумя матчами?
- Об этом говорили нам, когда мы играли против Словакии на Евро-2024. Но я считаю, что вообще на уровне сборных собраны очень высокого класса футболисты, и все выходят выигрывать. Завтра мы будем играть на победу, потому что эта игра очень важна. Уверен, будет интересный матч.
- Как вы собираетесь останавливать Хвичу Кварацхелию?
- Так, как пытались останавливать и в первом матче. Я не знаю, на какой позиции он будет играть, я очень уважаю этого футболиста. Я считаю, что у грузин очень высокого уровня игроки атаки, очень интересно играть против них. Но у нас есть свой план на игру.
Популярное сейчас
- "Мощный и с хорошим пасом". Игрок МЮ назвал украинца, который бы усилил команду Аморима
- "Для меня Украина всегда значила многое". Хавбек МЮ объяснил, почему принял украинское гражданство
- Перес - Анчелотти: Это не тот Мбаппе, которого я подписал
- Вместо защитника Динамо. Ребров сделал вынужденную замену в сборной Украины
- Хавбек Шахтера и Карпат сделал своей девушке шикарный подарок. ФОТО
- Бомбардир ЧМ-1966 в составе советской сборной нашел замену утраченному раритету с Мундиаля