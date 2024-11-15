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Миколенко: Против грузинских команд всегда было тяжело играть в обороне
В субботу сборная Украины сыграет с Грузией
uaf.ua
Защитник
- Смотрели ли вы предыдущий матч против сборной Грузии? Как вам нападающие этой команды?
- Предыдущий матч, конечно, смотрел. У грузин всегда был хороший атакующий состав. Я играл против них за юношескую команду "Динамо", за юношеские сборные Украины. Всегда было тяжело играть в обороне против них. Мне очень нравятся эти футболисты, будет интересно сыграть против них.
- Полностью ли вы набрали кондиции после травмы?
- Свои кондиции оценю на сто процентов, потому что я уже провел четыре поединка за свой клуб.
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