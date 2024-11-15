Миколенко: Против грузинских команд всегда было тяжело играть в обороне

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко поделился ожиданиями от матча Лиги наций с Грузией, который состоится в субботу, 6 ноября, и начнется в 19:00.

- Смотрели ли вы предыдущий матч против сборной Грузии? Как вам нападающие этой команды?

- Предыдущий матч, конечно, смотрел. У грузин всегда был хороший атакующий состав. Я играл против них за юношескую команду "Динамо", за юношеские сборные Украины. Всегда было тяжело играть в обороне против них. Мне очень нравятся эти футболисты, будет интересно сыграть против них.

- Полностью ли вы набрали кондиции после травмы?

- Свои кондиции оценю на сто процентов, потому что я уже провел четыре поединка за свой клуб.