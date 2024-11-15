Две составляющие. Юрий Вирт рассказал, как Украине во второй раз этой осенью победить Грузию

Завтра сборную Украины ждет очередное испытание в Лиге наций – она сыграет на выезде с лидером группы, национальной командой Грузии. Об ожиданиях от игры, которая состоится в Батуми, в интервью корреспонденту UA-Футбол рассказал бывший вратарь донецких "Металлурга" и "Шахтера", а ныне тренер Юрий Вирт.

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– За счет чего сборная Украины может рассчитывать на успех в матче с Грузией?

– Наша команда месяц назад обыграла грузин, и сделала это по делу. Тот футбол, который показала украинская сборная на условно домашней арене в Познани, может привести к успеху. Конечно, не так-то легко ей будет завтра, ведь будем играть в Грузии. Думаю, что на этом матче в Батуми будет полный стадион, который будет горячо поддерживать хозяев поля. Но если наши футболисты надежно и дисциплинированно сыграют в обороне, то лидерам грузинской сборной, среди которых один из лучших футболистов Европы Хвича Кварацхелия, будет непросто. Нашим ребятам нужно будет искать шансы в атаках – а они точно будут. Так что за счет этих двух составляющих мы можем рассчитывать на положительный результат в виде победы.

- Как думаете, фактор упомянутой вами горячей поддержки темпераментных грузинских болельщиков не может сказаться на настроении футболистов сборной Украины со знаком "минус"?

– Да нет. Уверен в том, что настройка, самоотдача и настроение наших ребят будут на высоком уровне. У нас же опытная команда, которая в последние годы постоянно играет за границей. Да и футболисты киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" регулярно проводят матчи в Лиге чемпионов и Лиге Европы, где нередко игры проходят на заполненных аренах. В Батуми давление трибун, конечно же, будет, однако убежден, что с ним подопечные Сергея Реброва справятся. Уверен, что атмосфера на стадионе будет по-настоящему футбольной, классной, дружелюбной. Грузинские болельщики будут гнать свою сборную вперед, но вместе с тем при такой атмосфере обеим командам будет приятно играть. Повторюсь: у нас опытная команда, которая сможет справиться с давлением трибун.

- В последнее время Сергею Реброву постоянно приходится перекраивать состав из-за тех или иных проблем кадрового характера – в связи с травмами или болезнями подопечных. Не повлияет ли отсутствие нескольких исполнителей сборной Украины на ее потенциал в батумском матче?

– В сборную вызывается более двадцати футболистов и каждый имеет шанс сыграть. Да, у нас есть травмированные или те, кто по определенным причинам не может приехать в сборную. Но мы видели по предыдущей игре, что была проблема в опорной зоне, куда впервые был вызван Калюжный. Он отыграл на достаточно высоком, качественном уровне. И все сейчас начали говорить о нем, как о топ-игроке. Поэтому я уверен в том, что Ребров найдет оптимальный состав и все сильнейшие на данный момент исполнители выйдут завтра на матч с грузинами. За исключением Сыча и Ярмолюка, все остальные футболисты уже не впервые получают приглашение в национальную команду, а большинство вызывается в нее на протяжении многих лет. Поэтому я верю в то, что тем исполнителям, которые не смогли приехать из-за травм или других причин, найдется равноценная замена.

- Для того, чтобы претендовать на первое место в группе Украине нужно кровь из носу побеждать. Не станет ли этот фактор психологическим бременем для нашей сборной?

- Психологическое давление будет, но хотелось бы вернуться к вышесказанному. Сборная Украины - опытная команда, которая знает, как добывать результат. Мы можем вспомнить стыковые матчи отборочного цикла чемпионата Европы 2024 года, когда на сине-желтых тоже давил результат на финише. Однако они обыграли Северную Македонию и Мальту. То есть наша команда умеет справляться с давлением, связанным с результатом. Теперь будет интересно понаблюдать за сборной Украины, как она будет исходить из ситуации, в которую попала после двух стартовых поражений. В обоих октябрьских матчах команда Реброва хорошо сыграла, набрав четыре очка. И сейчас ее ждет ключевой поединок, в котором нашим футболистам нужно выходить на поле с повышенным настроем и играть с полной самоотдачей, выполняя установку тренера на игру. Думаю, что ребята все это прекрасно понимают и в матче с Грузией отработают на отлично, благодаря чему мы сможем рассчитывать на хороший итоговый результат.

- Сделать прогноз не рискнете?

– Почему же? Сделаю. Нас ждет тяжелая игра с забитыми мячами с обеих сторон. Она будет боевой и закончится результативной ничьей, 1:1.