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Шелаев: Уверен, что у Реброва есть план
Прежде всего - нужно нейтрализовать Хвичу
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Экс-хавбек
"Прежде всего, нужно лишить Хвичу Кварацхелию мяча, тогда шансы резко возрастут. Но если серьезно, то исход матча во многом будет зависеть от того, удастся ли нашим ребятам осложнить жизнь "звезде" хозяев. Для этого нужно встречать Хвичу как можно выше, действовать компактно, с качественным прикрытием.
Убежден, что у тренера Сергея Реброва есть план нейтрализации Кварацхелии, и все будет зависеть от его реализации. Мы же можем только выдвигать гипотезы, но у нас мало информации о том, в каком игровом состоянии находятся футболисты. Это знает только тренерский штаб во главе с Ребровым.
Хорошо, что хотя бы появилась определенность с Артемом Довбиком, который, скорее всего, завтра выйдет на поле. Другое дело, насколько он готов показать все, на что способен. Надеюсь, что в Батуми сборная Украины будет настроена на победу. Верю, что наши ребята одержат победу — 1:0", - сказал Шелаев.
Напомним, что матч состоится в субботу, 16 ноября и начнется в 19:00.
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