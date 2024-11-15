Тренер Грузии: Я ожидаю больше агрессии, потому что именно этого нам не хватило в первом матче с Украиной

Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль поделился ожиданиями от матча Лиги наций с Украиной.

"Сборная Украины — очень сильная команда, что было доказано месяц назад, во время нашей первой игры. В отличие от октябрьского матча, я ожидаю от своей команды больше агрессии, потому что именно этого не хватило в первом матче.

Все, что я могу сказать, это то, что если мы выиграем следующие два матча, то займем первое место в группе. Однако я не говорю, что мы стремимся только к победе в группе. Наша цель – всегда показывать свои лучшие качества. Если вы играете хорошо, в конце концов вы обычно получаете то, что заслуживаете. Игроки это знают. Мы нацелены не только на результат, для меня важнее качество игры, как с индивидуальной, так и с командной точки зрения.