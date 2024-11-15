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Тренер Грузии: Я ожидаю больше агрессии, потому что именно этого нам не хватило в первом матче с Украиной

Национальная сборная Украины
Обновлено

Вилли Саньоль - о грядущем матче с Украиной

Тренер Грузии: Я ожидаю больше агрессии, потому что именно этого нам не хватило в первом матче с Украиной

nakrebi.ge

Новина українською

Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль поделился ожиданиями от матча Лиги наций с Украиной.

"Сборная Украины — очень сильная команда, что было доказано месяц назад, во время нашей первой игры. В отличие от октябрьского матча, я ожидаю от своей команды больше агрессии, потому что именно этого не хватило в первом матче.

Все, что я могу сказать, это то, что если мы выиграем следующие два матча, то займем первое место в группе. Однако я не говорю, что мы стремимся только к победе в группе. Наша цель – всегда показывать свои лучшие качества. Если вы играете хорошо, в конце концов вы обычно получаете то, что заслуживаете. Игроки это знают. Мы нацелены не только на результат, для меня важнее качество игры, как с индивидуальной, так и с командной точки зрения.

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За последние 2-3 года многое изменилось. Наша команда представляет собой смесь молодых и опытных игроков. В ближайшие 3-4 года несколько игроков завершат карьеру. Поэтому моей главной заботой в будущем будет новое поколение. Молодым игрокам нужны возможности играть, но календарь европейского клубного футбола в этом плане очень сложен. У нас очень мало товарищеских матчей, и это большая проблема. Совсем скоро стартует квалификационный этап чемпионата мира. Иногда у тебя просто нет времени думать о будущем, потому что ты просто идешь на игру и надеешься на лучшее", - сказал Саньоль.

Напомним, что матч состоится в субботу, 16 ноября и начнется в 19:00.

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Источник:
ФФГ
Опубликовал: Михаил Черныш
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