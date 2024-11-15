Национальная сборная Украины
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Сборная Украины провела заключительную тренировку перед Грузией. ФОТО
Матч уже в субботу
Дан Балашов - УАФ
Сборная Украины перебралась из своего тренировочного лагеря в турецком Белеке в грузинский город Батуми, где завтра на стадионе AdjaraBet Arena сыграет против Грузии в рамках 5-го тура группового этапа Лиги наций-2024/2025 в квартете В1 (начало встречи — в 19:00 по киевскому времени).
Сергей Ребров и Виталий Миколенко
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