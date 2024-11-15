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Сборная Украины провела заключительную тренировку перед Грузией. ФОТО

Национальная сборная Украины
Обновлено

Матч уже в субботу

Сборная Украины провела заключительную тренировку перед Грузией. ФОТО

Дан Балашов - УАФ

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины перебралась из своего тренировочного лагеря в турецком Белеке в грузинский город Батуми, где завтра на стадионе AdjaraBet Arena сыграет против Грузии в рамках 5-го тура группового этапа Лиги наций-2024/2025 в квартете В1 (начало встречи — в 19:00 по киевскому времени).

Сергей Ребров и Виталий Миколенко провели пресс-конференцию, а чуть позднее на арене завтрашнего поединка стартовала традиционная предматчевая тренировка нашей команды.

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