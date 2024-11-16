Маркевич спрогнозировал, сколько сборная Украина наберет очков в двух последних матчах ЛН

Известный украинский тренер Мирон Маркевич поделился мыслями о двух заключительных матчах сборной Украины в Лиге наций – с Грузией и Албанией.

– Мирон Богданович, наша сборная оказалась в положении пан или пропал. Как думаете, сможем достойно выйти из затруднительной ситуации?

– Думаю, что да. Будет непросто, на стороне той же сборной Грузии будет сумасшедшая поддержка болельщиков. Там всегда непросто играть. Тем более, что грузины потерпели два поражения подряд и, как и мы, рискуют потерять место в Лиге В. Игра будет тяжелой для обоих соперников, но мы должны победить.

– После Грузии у нас будет заключительный матч - с Албанией, которой мы уступили, ведя в счете. Это соперник был такой сильный, или наша сборная его недооценила?

– Нынешняя сборная Албании далеко не такая, какая была даже пять лет назад. У них есть ряд игроков довольно хорошего уровня, играют за неслабые клубы Серии А в Италии. Албанцы выиграли отборочную группу чемпионата Европы с Польшей и Чехией, на самом Евро не были парнями для битья в компании с Хорватией, Италией и Испанией. Крепкая команда, но, по моему мнению, мы должны были ее побеждать. Надеюсь, что в ответном матче заиграем лучше с ней.

– Сколько очков наберет сборная Украины в этих встречах?

– Добываем минимум четыре очка.

– Этого может не хватить в борьбе за повышение в классе.

– Да, понятно. Вы спросили мой прогноз. А желание мое – чтобы наша сборная набрала шесть очков.