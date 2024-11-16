Все на месте, кроме Ваната. Известна заявка сборной Украины на матч с Грузией

Национальная сборная Украины объявила заявку из 23 футболистов на матч Лиги наций. В нее попал и Артем Довбик, в отношении которого были вопросы. Отсутствует лишь травмированный Владислав Ванат.

Вратари: Георгий Бущан, Анатолий Трубин, Дмитрий Ризнык.

Защитники: Ефим Конопля, Алексей Сыч, Максим Таловеров, Валерий Бондарь, Илья Забарний, Виталий Миколенко, Александр Зинченко, Николай Матвиенко.

Полузащитники: Владимир Бражко, Михаил Мудрик, Георгий Судаков, Николай Шапаренко, Александр Назаренко, Дмитрий Крыськив, Егор Ярмолюк, Алексей Гуцуляк, Александр Зубков, Иван Калюжный.

Нападающие: Артем Довбик, Роман Яремчук.