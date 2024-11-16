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Национальная сборная Украины

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Все на месте, кроме Ваната. Известна заявка сборной Украины на матч с Грузией

Национальная сборная Украины
Обновлено

Без сюрпризов

Все на месте, кроме Ваната. Известна заявка сборной Украины на матч с Грузией

Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов

Новина українською

Национальная сборная Украины объявила заявку из 23 футболистов на матч Лиги наций. В нее попал и Артем Довбик, в отношении которого были вопросы. Отсутствует лишь травмированный Владислав Ванат.

Вратари: Георгий Бущан, Анатолий Трубин, Дмитрий Ризнык.

Защитники: Ефим Конопля, Алексей Сыч, Максим Таловеров, Валерий Бондарь, Илья Забарний, Виталий Миколенко, Александр Зинченко, Николай Матвиенко.

Полузащитники: Владимир Бражко, Михаил Мудрик, Георгий Судаков, Николай Шапаренко, Александр Назаренко, Дмитрий Крыськив, Егор Ярмолюк, Алексей Гуцуляк, Александр Зубков, Иван Калюжный.

Нападающие: Артем Довбик, Роман Яремчук.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
16.11.2024 в 11:06
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
16.11.2024 в 11:06
Лишний ЗИНА
Ответить
0
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