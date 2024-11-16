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Грузия - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
Важная игра сборной Украины – смотреть онлайн трансляцию матча Лиги наций
Фото - Олександр Приходько / UA-Футбол
Сколько уже таких матчей "жизни и смерти" было у команды Сергея Реброва - и не вспомнить, хех. Во всех смысловых пониманиях. В этом же случае все значительно проще - "либо пан, либо пропал". При этом, итоговые результаты ноябрьского цикла для нас могут варьироваться от успеха до тотального провала и понижения в классе. Таким образом, в очередном туре Лиги наций национальная сборная Украины сыграет с Грузией Вилли Саньоля. Поэтому, суть заключается лишь в контексте добытых зачетных баллов. Оправданий уже никаких не может быть.
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Лига наций B1, пятый тур
16 ноября 2024. Батуми, "Батуми Арена"
Грузия 19:00 Украина
Трансляция – MEGOGO Футбол 1
Если не можете смотреть видео матча, UA-Футбол для вас проводит
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