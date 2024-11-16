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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Грузия - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Национальная сборная Украины

Важная игра сборной Украины – смотреть онлайн трансляцию матча Лиги наций

Грузия - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Фото - Олександр Приходько / UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

Сколько уже таких матчей "жизни и смерти" было у команды Сергея Реброва - и не вспомнить, хех. Во всех смысловых пониманиях. В этом же случае все значительно проще - "либо пан, либо пропал". При этом, итоговые результаты ноябрьского цикла для нас могут варьироваться от успеха до тотального провала и понижения в классе. Таким образом, в очередном туре Лиги наций национальная сборная Украины сыграет с Грузией Вилли Саньоля. Поэтому, суть заключается лишь в контексте добытых зачетных баллов. Оправданий уже никаких не может быть.

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Лига наций B1, пятый тур

16 ноября 2024. Батуми, "Батуми Арена"

Грузия 19:00 Украина

Трансляция – MEGOGO Футбол 1

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Если не можете смотреть видео матча, UA-Футбол для вас проводит текстовую трансляцию игры Грузия – Украина

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