Федорчук оценил состав сборной Украины перед матчем с Грузией

Бывший тренер "Таврии" Олег Федорчук поделился своим мнением о заявке сборной Украины от Сергея Реброва на заключительные матчи "желто-синей" команды в 2024 году в рамках Лиги наций.

Начнем с вратарской позиции. Здесь привычный набор: Трубин, Ризнык, который заменил Лунина, и Бущан. Кстати, журналист Игорь Цыганык заявил, что именно Ризнык сейчас лучший вратарь Украины и именно он должен защищать ворота национальной сборной. Разделяете так мнение?

После той ошибки, которую допустил Ризнык в матче с "Черноморцем" (2:1), я не могу воспринимать слова Цыганыка иначе, чем троллинг. Учитывая симпатии Цыганыка к "Динамо", я не думаю, что он может быть беспристрастным, когда говорит об игроках "Шахтера". Тем более, что Ризнык довольно неуверенно играет в последних матчах. Если же Цыганык говорил это серьезно, то его слова вообще не соответствуют действительности.

То есть основным вратарем сборной и в дальнейшем должен быть Трубин?

Да, конечно. Бущан неуверен в себе, и последняя игра с "Ингульцом" (5:2) это продемонстрировала. Что касается Лунина, то мне его ситуация напоминает произведение "Сага о Форсайтах", где есть множество частей и сюжетных линий. К Андрею очень много внимания, новости относительно его будущего меняются - это не может не влиять на его психологическое состояние. А вот Трубин демонстрирует более-менее стабильную игру, да и в составе сборной довольно неплохо выглядит.

Из центральных защитников имеем Забарного, Матвиенко, Таловерова и Бондаря. Есть ли в этом перечне кто-то лишний или, возможно, кого-то не хватает?

Не нужно быть экспертом или специалистом, чтобы понимать, что сейчас оптимальная пара в центре обороны сборной - это Забарный и Матвиенко. Николай является капитаном в "Шахтере", тогда как Илья, лично для меня, является вообще лучшим украинским легионером. Недаром Transfermarkt постоянно повышает его ценник, Забарный - очень стабильный игрок.

"Бондарь" не всегда уверен, и мы это видим по его матчам за "Шахтер". Таловеров - это вообще больше талисман для Реброва. Хотя в последних матчах сборной он неплохо сыграл, в клубе в последнее время чередовался между основой и запасом. Но есть одно "но".

Что вы имеете в виду?

Нам будут противостоять Грузия и Албания - команды, которые особо не играют через второй этаж, а используют скорость. Ничейный результат ни в одной из игр нас не устраивает, поэтому нужно думать больше за атаку. При таких обстоятельствах я бы Таловерова не вызвал бы.

Тогда перейдем к более атакующему звену - латералям. На правом фланге обороны Тымчик травмировался, довызван Алексей Сыч из "ФК Рух", присутствует Конопля, а вот слева все довольно интересно. Ребров не вызвал Михайличенко, в очередной раз оставил за бортом сборной Дубинчака, поставив на Миколенко и Зинченко, который может сыграть на этой позиции. Понимаете ли вы подобные решения руководителя национальной команды?

У Реброва специфические взгляды, он всегда был по-спортивному упрямым. Если ему кто-то не нравится... Он тому же Тымчику особо не доверял да и сейчас предпочитает Коноплю. Крайние защитники вообще редко играют две полные игры подряд в одном темпе, поскольку нагрузка на них приходится солидная. Поэтому да, здесь к Реброву есть вопросы. В любом случае, он лучше знает физическое состояние игроков. Хотя сейчас мы говорим не о ключевых игроках команды.

Перейдем тогда к звену полузащиты. Из опорных хавбеков в списке Реброва имеются Бражко, Калюжный и Крыськив. Можно сказать, что время Сидорчука и Степаненко в сборной Украины окончательно прошло?

Да. Возможно, устроят какой-то прощальный матч. Степаненко - знаковая фигура для украинского футбола, поэтому из уважения к нему могут провести подобное мероприятие. Все-таки Тарас был капитаном сборной, многолетним основным опорником и вообще одним из величайших профессионалов среди футболистов своего поколения.

Что касается Сидорчука и его переезда в Бельгию, то стоит понимать, что игроки думают не только о своей карьере, но и о семье, заработках. Сергей достаточно долго играл на хорошем уровне, поэтому нормально, что он захотел под завершение карьеры поиграть в Европе. Это может положительно повлиять на его дальнейшую карьеру тренером, например. Все это - опыт.

В нападении сборной привычные лица: Ванат, Довбик и Яремчук. Владислав снова начал забивать за "Динамо", однако травмировался накануне игры с Грузией, Артем, несмотря на трудности, отмечается голами за кризисную "Рому", а вот к форме Романа в "Олимпиакосе" есть вопросы. Ребров вызвал Яремчука именно из-за его опыта?

Не только опыт, но и из-за примера, который он подает. Вспомните период, когда Яремчук имел немного игровой практики в "Бенфике", а в составе сборной выглядел довольно хорошо. Есть такой тип игроков, которые лучше выступают за сборную, чем за клуб.

Вообще мне Яремчук напоминает экс-лидера сборной Швейцарии - Джердана Шакири. Тот также играет непонятно где и как, но за сборную всегда отдается на все 100%. Есть обратный пример - Роберт Левандовский, который разрывает в клубном футболе, но ничего не может достичь с национальной командой Польши.

Вообще мне Яремчук напоминает экс-лидера сборной Швейцарии - Джердана Шакири. Тот также играет непонятно где и как, но за сборную всегда отдается на все 100%. Есть обратный пример - Роберт Левандовский, который разрывает в клубном футболе, но ничего не может достичь с национальной командой Польши. Возвращаясь к вопросу нападающих, а кого еще брать? Даже у наших середняков на этой позиции обычно играют легионеры. С натяжкой можно рассмотреть кандидатуру "Филиппова" из "Александрии". Но если в первых матчах он действительно выглядел хорошо, то сейчас у него спад. Да и возраст для дебюта серьезный - 32 года.