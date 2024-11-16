Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Такие правила". Грузинские пограничники отдельно задерживали и допрашивали украинских болельщиков
В то же время россияне спокойно проходили контроль
Фото - Олександр Приходько, ЮА-Футбол
Сегодня сборная Украины проведет гостевой матч пятого тура Лиги наций против Грузии.
У "сине-желтых" у Батуми планируется большая поддержка, ведь билеты в гостевой сектор были выкуплены за считанные часы. А сейчас спекулянты перепродают их цену даже в пять раз выше.
Однако не все болельщики без проблем добрались до Грузии. Тамошние власти устроили "теплый прием" некоторым из них.
Как стало известно
Их допрашивал лично каждого в отдельной комнате миграционный инспектор: от цели и времени поездки (что является стандартным) до текущего места работы и места жительства. Параллельно он записывал все данные и копировал паспорта. В общей сложности задержка продолжалась до одного часа.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В то же время мужчины всех других национальностей без проблем проходили контроль. В том числе с паспортами Российской Федерации.
На вопрос “Почему так? Почему только украинцев?” инспектор ответил: "Такие правила в Грузии".
Старт встречи запланирован на 19:00 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Пол победил Тайсона в выставочном поединке в Техасе
- С шедевром 39-летнего Роналду. Португалия — Польша 5:1. Видео голов и обзор матча
- Динамо досрочно вернет из аренды Яцыка, так как Бражко готовят к летней продаже
- "Сабо кричал - сынок, пожалуйста, иди в штрафную", - Шевченко рассказал, как забивал тот легендарный гол России
- Бомбардир ЧМ-1966 в составе советской сборной нашел замену утраченному раритету с Мундиаля
- Журналист назвал причину развода Андрея Пятова со своей женой
Комментарии 1