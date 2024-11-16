"Такие правила". Грузинские пограничники отдельно задерживали и допрашивали украинских болельщиков

Сегодня сборная Украины проведет гостевой матч пятого тура Лиги наций против Грузии.

У "сине-желтых" у Батуми планируется большая поддержка, ведь билеты в гостевой сектор были выкуплены за считанные часы. А сейчас спекулянты перепродают их цену даже в пять раз выше.

Однако не все болельщики без проблем добрались до Грузии. Тамошние власти устроили "теплый прием" некоторым из них.

Как стало известно UA-Футбол из собственных источников, особенно это касается аэропорта Кутаиси. По прибытии пассажиры нескольких самолетов проходили паспортный контроль в обычном режиме, однако всех лиц мужского пола с украинским паспортом выделили отдельно. В том числе и отца с сыном. Среди них были и украинские фанаты, которые приехали на матч.

Их допрашивал лично каждого в отдельной комнате миграционный инспектор: от цели и времени поездки (что является стандартным) до текущего места работы и места жительства. Параллельно он записывал все данные и копировал паспорта. В общей сложности задержка продолжалась до одного часа.

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В то же время мужчины всех других национальностей без проблем проходили контроль. В том числе с паспортами Российской Федерации.

На вопрос “Почему так? Почему только украинцев?” инспектор ответил: "Такие правила в Грузии".

Старт встречи запланирован на 19:00 по киевскому времени.