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Национальная сборная Украины

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"Такие правила". Грузинские пограничники отдельно задерживали и допрашивали украинских болельщиков

Национальная сборная Украины
Обновлено

В то же время россияне спокойно проходили контроль

"Такие правила". Грузинские пограничники отдельно задерживали и допрашивали украинских болельщиков

Фото - Олександр Приходько, ЮА-Футбол

Новина українською

Сегодня сборная Украины проведет гостевой матч пятого тура Лиги наций против Грузии.

У "сине-желтых" у Батуми планируется большая поддержка, ведь билеты в гостевой сектор были выкуплены за считанные часы. А сейчас спекулянты перепродают их цену даже в пять раз выше.

Однако не все болельщики без проблем добрались до Грузии. Тамошние власти устроили "теплый прием" некоторым из них.

Как стало известно UA-Футбол из собственных источников, особенно это касается аэропорта Кутаиси. По прибытии пассажиры нескольких самолетов проходили паспортный контроль в обычном режиме, однако всех лиц мужского пола с украинским паспортом выделили отдельно. В том числе и отца с сыном. Среди них были и украинские фанаты, которые приехали на матч.

Их допрашивал лично каждого в отдельной комнате миграционный инспектор: от цели и времени поездки (что является стандартным) до текущего места работы и места жительства. Параллельно он записывал все данные и копировал паспорта. В общей сложности задержка продолжалась до одного часа.

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В то же время мужчины всех других национальностей без проблем проходили контроль. В том числе с паспортами Российской Федерации.

На вопрос “Почему так? Почему только украинцев?” инспектор ответил: "Такие правила в Грузии".

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Старт встречи запланирован на 19:00 по киевскому времени.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
Комментарии
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cucumber (Киев)
16.11.2024 в 09:33
Грузинські поліцаї відчувають поразку власної збірної, тому й "стебаються" до наших боліл. вася огурцов
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Комментарии 1
cucumber (Киев)
16.11.2024 в 09:33
Грузинські поліцаї відчувають поразку власної збірної, тому й "стебаються" до наших боліл. вася огурцов
Ответить
0
0

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