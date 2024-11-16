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Национальная сборная Украины

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УАФ обнародовала, в какой форме сегодня сыграет сборная Украины

Национальная сборная Украины
Обновлено

Начало матча в 19:00

УАФ обнародовала, в какой форме сегодня сыграет сборная Украины

Дан Балашов - УАФ

Новина українською

Украинская ассоциация футбола опубликовала, в каком комплекте будет играть сборная Украины в сегодняшнем матче против Грузии.

Игроки национальной команды выйдут на поле в желтой форме, у голкипера будет красно-черный комплект. Добавим, что игра пройдет в Батуми.

Напомним, заявку на матч сборной Украины против Грузии:

1. Георгий Бущан, 2. Ефим Конопля, 3. Алексей Сыч, 4. Максим Таловеров, 5. Валерий Бондарь, 6. Владимир Бражко, 7. Михаил Мудрик, 8. Георгий Судаков, 9. Роман Яремчук, 10. Николай Шапаренко, 11. Артем Довбик, 12. Анатолий Трубин, 13. Илья Забарный, 14. Александр Назаренко, 15. Дмитрий Крыськив, 16. Виталий Миколенко, 17. Александр Зинченко, 18. Егор Ярмолюк, 19. Алексей Гуцуляк, 20. Александр Зубков, 21. Иван Калюжный, 22. Николай Матвиенко, 23. Дмитрий Ризнык.

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Источник:
uaf
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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