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Обладатель Золотого мяча 86 спрогнозировал результат матча Грузия – Украина
Победит – дружба ©
Фото: Автор - Владимир Раснер
Обладатель Золотого мяча 1986 Игорь Беланов прокомментировал сегодняшнюю игру Украины против сборной Грузии, которая начнется в 19:00.
Я уже больше тридцати лет живу в Украине и для меня что грузины, что украинцы – это моя Родина. Я болею за всех. Очень хочу, чтобы в матче был красивый футбол. А победит – дружба.
Я тоже люблю и уважаю Грузию, но мы должны победить. Если не будет складываться, то выйдем на замену, – продолжает в шутливой форме Беланов. – А если серьезно, то трудна будет игра для нашей команды. Все мы будем следить за трансляцией из Батуми и искренне болеть. Каждый переживает за команду своей страны. Однако это не мешает нам дружить, уважать друг друга и дорожить нашей историей. Лично для меня это очень важно, ведь я хорошо помню легендарную эпоху, когда грузинский футбол влюбил всю Европу. В период карьеры игроку мне не раз приходилось играть против грузинских футболистов в составе одесских СКА, "Черноморца" и киевского "Динамо". Все до сих пор помнят игру флагмана грузинского футбола – тбилисского "Динамо". Эта команда имела в своем составе звезды высокого уровня, которые блестяще играли в еврокубках – Габелия, Чивадзе, Сулаквелидзе, Дараселия, Кипиани, Гуцаев, Челебадзе, Шенгелия. С некоторыми из них я выступал вместе в составе сборной СССР. Это были Мастера с прописной буквы. А тренировал их не менее легендарный Нодар Ахалкаци.
Как вы оцениваете шансы сборных Украины и Грузии в Лиге наций?
Они примерно равны. Украина имеет в своем составе футболистов, играющих в ведущих чемпионатах Европы, и Грузия на протяжении последних лет все больше представлена своими футболистами на континенте. Мне бы хотелось видеть обе сборные на чемпионатах мира.
Матч в Батуми будет иметь большое значение для обоих соперников. Какие ваши ожидания?
Если говорить о Грузии и Украине, то дружба дружбой, но есть еще футбол, где кому-то из соперников нужно победить. И это должно происходить открыто, в честной борьбе, а не исподтишка, как делает россия. Вышел на футбольное поле, сыграл – кто сильнее, тот и победил. Это будет честно и справедливо. А что касается непосредственно грядущего матча, то хочу пожелать нашим футболистам удачи. Верю в нашу сборную.
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