Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Привел доводы в пользу Реброва. Известный тренер высказал мнение, следует ли увольнять главного тренера сборной Украины
Решение за руководством УАФ
Getty Images
Сборная Украины в рамках Лиги наций дважды проиграла, однажды сыграла вничью и однажды выиграла.
Бывший главный тренер "Черноморца" и еще ряда отечественных клубов Семен Альтман поделился мнением о том, следует ли увольнять Сергея Реброва с должности главного тренера сборной Украины на фоне последних результатов команды.
"Я привык подходить к оценке результатов аналитически, а не голословно. Знаете, каждый считает себя стратегом, видя бой со стороны, как писал Шота Руставели. В руководстве УАФ прежде всего должны решать, удовлетворительные результаты или нет, и оценивать работу Реброва и его штаба".
Популярное сейчас
- "Такие правила". Грузинские пограничники отдельно задерживали и допрашивали украинских болельщиков
- Пол победил Тайсона в выставочном поединке в Техасе
- Маркевич спрогнозировал, сколько сборная Украина наберет очков в двух последних матчах ЛН
- Вместо защитника Динамо. Ребров сделал вынужденную замену в сборной Украины
- От спорта к классике. Трубин перед матчами сборной на стиле. ФОТО
- Хавбек Шахтера и Карпат сделал своей девушке шикарный подарок. ФОТО