Привел доводы в пользу Реброва. Известный тренер высказал мнение, следует ли увольнять главного тренера сборной Украины

Сборная Украины в рамках Лиги наций дважды проиграла, однажды сыграла вничью и однажды выиграла.

Бывший главный тренер "Черноморца" и еще ряда отечественных клубов Семен Альтман поделился мнением о том, следует ли увольнять Сергея Реброва с должности главного тренера сборной Украины на фоне последних результатов команды.