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Национальная сборная Украины

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Привел доводы в пользу Реброва. Известный тренер высказал мнение, следует ли увольнять главного тренера сборной Украины

Национальная сборная Украины

Решение за руководством УАФ

Привел доводы в пользу Реброва. Известный тренер высказал мнение, следует ли увольнять главного тренера сборной Украины

Getty Images

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Сборная Украины в рамках Лиги наций дважды проиграла, однажды сыграла вничью и однажды выиграла.

Бывший главный тренер "Черноморца" и еще ряда отечественных клубов Семен Альтман поделился мнением о том, следует ли увольнять Сергея Реброва с должности главного тренера сборной Украины на фоне последних результатов команды.

"Я привык подходить к оценке результатов аналитически, а не голословно. Знаете, каждый считает себя стратегом, видя бой со стороны, как писал Шота Руставели. В руководстве УАФ прежде всего должны решать, удовлетворительные результаты или нет, и оценивать работу Реброва и его штаба".

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Источник:
УФ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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