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Бывший тренер сборной Украины раскритиковал атакующих игроков национальной команды
Верит, что шанс победить есть
фото із архіва
Бывший тренер сборной Украины Леонид Буряк поделился своим мнением по поводу поединка Лиги наций Грузия – Украина.
Какие шансы у сборной Украины добиться положительного результата в матче с Грузией?
Шансы всегда есть. Только их реализовать надо. Мы сами себя поставили в такую ситуацию. Но у сборной Украины есть квалифицированные футболисты. Увидим, как они подготовятся и как они подойдут к этой игре. Матч будет с непростым соперником. Я думаю, что грузинская сборная сейчас прибавила. Сборная Грузии на своем поле – это достойный соперник. Я смотрел матч грузин с албанцами, который они проиграли. Албания в этой встрече очень здорово построила игру. У Грузии в принципе стопроцентных моментов не было, и албанцы выиграли 1:0. Но игра все равно была достаточно напряженная. Я думаю, что все зависит от наших ребят. Вопрос в том, кто и с каким тактическим планом выйдет на поле играть. Нет тупиковых ситуаций, хотя сами себе усложнили положение в группе. Но все равно из этой ситуации можно выйти с честью. Конечно, нужно выигрывать оставшиеся два матча – с Грузией и Албанией.
Матч будет в Батуми на стадионе, который вмещает 20 тысяч. Что скажете об этой арене и что можете еще добавить о грядущем противостоянии?
Стадион хороший, поле хорошее. В Грузии всегда интересно играть. И стоит отметить, что в составе сборной Грузии больше футболистов играет заграницей, чем у Украины. У них достаточно много футболистов выступает в хороших европейских клубах, в том числе из Испании и Франции. И вратарь у грузин Мамардашвили достаточно элитный. Его в своих рядах хотят видеть многие европейские клубы. Я думаю, что должна быть хорошая игра. А за сборную Украины играют квалифицированные футболисты, которые представляют Динамо, Шахтер, Челси, Арсенал. Я думаю, что наши игроки должны подойти к этому матчу ответственно, потому, что это не клубный уровень, а игра за национальную сборную. Ситуация для сборной Украины сложная, но она решаемая.
И интересно будет противостояние атакующих линий команд. У Грузии – это Хвича Кварацхелия, а у Украины – Михаил Мудрик и Артем Довбик!
Я бы не сравнивал Хвичу с Мудриком и всеми остальными. Кварацхелия все время играет за Наполи. Он является игроком основного состава неаполитанцев. Хвича в тонусе. А в каком сейчас состоянии Мудрик, Зинченко, Яремчук мы же не знаем. Они не имеют постоянной игровой практики. А, когда футболисты не играют, то у них игровой тонус понижен. Также стало известно, что получил травму Ванат. Да, у нас хорошая команда, но сборная на данный момент не набрала достаточное количество очков. Команде нужны свежие, здоровые люди, которые выйдут на поле и будут отдаваться в матче, выполняя требования тренера. Надеемся, что сборная Украины добьется положительного результата в этой встрече. В каждой игре всегда есть варианты. Конечно, у Грузии хорошая линия атаки, в которой выделяется Хвича. Можно выделить также центральных защитников и вратаря. Конечно, у Грузии сбалансированная сборная. К тому же, они дома будут играть. Я надеюсь, что игра все-таки будет интересная. Идеальный вариант, если будет хорошая игра и победа! Но в нынешней ситуации нас интересует результат. Желаем сборной Украины удачи!
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