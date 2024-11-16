Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Грузия - Украина: вспомните стартовый состав "Сине-желтых" в товарищеском матче против грузин 2015 года? Квиз от UA-Футбол
Кого было назвать сложнее всего?
УАФ
16 ноября наша сборная проведет важнейший поединок в Батуми. В рамках пятого тура Лиги наций 2024/25 подопечные Сергея Реброва сыграют против Грузии. Месяц назад наши соотечественники уже побеждали сегодняшнего соперника. Надеемся, что добыть три очка им удастся и на этот раз.
Последний матч между этими сборными под их играми в этом розыгрыше ЛН состоялся летом 2015 года. Тогда был товарищеский поединок, который проходил в австрийском городе Линц. Украинцы одержали победу 2:1.
Сейчас мы вам предлагаем вспомнить стартовый состав Украины в том контрольном матче против грузин 2015 года. Будет дана позиция футболиста и вам надо выбрать правильный ответ из трех предложенных. В вариантах ответов один футболист будет встречаться только раз, то есть он мог играть только на предложенной позиции.
Популярное сейчас
- Суркис наконец-то прокомментировал потенциальный переход Шапаренко
- "Такие правила". Грузинские пограничники отдельно задерживали и допрашивали украинских болельщиков
- Пол победил Тайсона в выставочном поединке в Техасе
- "Сабо кричал - сынок, пожалуйста, иди в штрафную", - Шевченко рассказал, как забивал тот легендарный гол России
- Бомбардир ЧМ-1966 в составе советской сборной нашел замену утраченному раритету с Мундиаля
- Журналист назвал причину развода Андрея Пятова со своей женой