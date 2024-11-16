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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Грузия - Украина: вспомните стартовый состав "Сине-желтых" в товарищеском матче против грузин 2015 года? Квиз от UA-Футбол

Национальная сборная Украины

Кого было назвать сложнее всего?

Грузия - Украина: вспомните стартовый состав "Сине-желтых" в товарищеском матче против грузин 2015 года? Квиз от UA-Футбол

УАФ

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

16 ноября наша сборная проведет важнейший поединок в Батуми. В рамках пятого тура Лиги наций 2024/25 подопечные Сергея Реброва сыграют против Грузии. Месяц назад наши соотечественники уже побеждали сегодняшнего соперника. Надеемся, что добыть три очка им удастся и на этот раз.

Последний матч между этими сборными под их играми в этом розыгрыше ЛН состоялся летом 2015 года. Тогда был товарищеский поединок, который проходил в австрийском городе Линц. Украинцы одержали победу 2:1.

Сейчас мы вам предлагаем вспомнить стартовый состав Украины в том контрольном матче против грузин 2015 года. Будет дана позиция футболиста и вам надо выбрать правильный ответ из трех предложенных. В вариантах ответов один футболист будет встречаться только раз, то есть он мог играть только на предложенной позиции.

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