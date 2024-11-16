Виктор Хлус: В оборону грузины едут только на такси

Еще во времена существования СССР редко случалось, чтобы в грузинской команде играл кто-нибудь из украинцев. Однако такие случаи все же были. Это было тогда, когда в конце 80-х известный тренер Михаил Фоменко возглавлял лунчхутскую "Гурию". В то время в этой команде играл ряд его соотечественников, среди которых был экснападник киевского "Динамо" и одесского "Черноморца" Виктор Хлус. За годы, проведенные в Ланчхути, бывший подопечный Валерия Лобановского и Виктора Прокопенко изучил не только специфику тамошнего футбола, но и менталитет грузин. В преддверии матча Лиги наций Грузия – Украина, который сегодня состоится в Батуми, он поделился своим мнением о перспективах команды Сергея Реброва с корреспондентом UA-Футбол.

– Вчера мне позвонили журналисты из Ланчхути, где я играл. Их интересовало мое мнение по поводу грядущего матча, - говорит он. – Так что могу сказать одно: эту игру я жду с опаской. Почему? Объясню. Два года, которые я прожил в Грузии, поиграв в составе "Гурии" (в одном из них и в высшей лиге чемпионата СССР), позволили узнать много нового. Грузинский менталитет мне хорошо знаком не понаслышке, я его пережил внутри. Я хорошо знаю характер грузин и чувствую их внутреннее состояние. И как бы сборная Украины ни готовилась к этой игре, все равно грузины у себя дома в присутствии своих родственников, друзей и знакомых будут иметь настрой, который зашкаливает за 100 процентов! И как бы ни настраивали грузинских футболистов и какие бы денежные вознаграждения им ни сулили, для них это не имеет абсолютного значения. Для них главное – честь своей Родины. Грузия для грузин – это олицетворение чего-то святого.

- Судя по вашим словам, сборную Украины в Батуми ждет достаточно серьезный экзамен…

– Сегодня для нашей команды будет очень тяжелая игра. Именно поэтому я и сказал, что жду ее с опаской.

– Как, по вашему мнению, Украина построит игру в этом матче?

– Могу ответить на этот вопрос исходя из того, как вижу это я. Но допускаю, что потом в комментариях под публикацией люди будут писать то, что уже приходилось о себе читать: "А кто он такой?!", "А что он понимает в футболе?!", "А где он там лет 30-40 назад играл?!", "Да он по мячу попасть не может!" и так далее и тому подобное (смеется). Так вот, на всякий случай хочу сказать, что вчера меня переизбрали вице-президентом Федерации футбола города Киева. Поэтому считаю себя футбольным человеком и могу ответить по-футбольному о том, что думаю. А думаю я, что с грузинами нужно построить игру так, чтобы у нас было пространство для быстрых контратак. Дело в том, что как бы мы ни считали футболистов сборной Грузии техничными, они назад едут только на такси. Это все специфика их менталитета, ведь грузины всегда хотят быть с мячом. И на этом, казалось бы, можно было бы "отсидеться". Но это было бы неправильно.Я думаю, что у нас достаточно авторитетный штаб сборной, который сможет построить игру так, чтобы мы действительно увидели сегодня нужный результат.