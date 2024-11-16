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Легендарный защитник Зари назвал лучшего защитника в поточном составе сборной Украины

Национальная сборная Украины

Илья Забарный

Легендарный защитник Зари назвал лучшего защитника в поточном составе сборной Украины

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Легендарный защитник "Зари" Никита Каменюка рассказал, кого из украинских футболистов на международном уровне считает лучшим:

"Кто из наших легионеров сейчас больше всего радует меня? Илья Забарный. Он стабилен. Мне кажется, что Забарный быстрее адаптировался, чем другие. По моему мнению, Илья уже в "Динамо" был более профессиональным. Думаю, Забарный сделает шаг вперед в своей карьере."

Напомним, Забарный в нынешнем сезоне провел 11 матчей за "Борнмут" во всех турнирах.

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Источник:
УФ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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