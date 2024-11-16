С Калюжным в основе. Эксперт спрогнозировал состав Украины на Грузию

Экснаставник луцкой "Волыни" и ужгородского "Закарпатья" Петр Кушлык еще в период карьеры игрока неоднократно играл против грузинских команд в чемпионате СССР. В комментарии для UA-Футбол он охарактеризовал грузинский футбол, поделился своими ожиданиями от сегодняшнего матча Лиги наций Грузия – Украина и даже спрогнозировал состав сине-желтых в нем.

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– Когда я играл за ивано-франковский "Спартак" в первой лиге СССР, то неоднократно участвовал в матчах против кутаисского "Торпедо" и ланчхутской "Гурии", – вспоминает специалист. – Те игры запомнились неуступчивостью соперников, их настойчивостью. Грузин отмечают хорошая техника, нацеленность на атаку. В каждой грузинской команде были искусные мастера, играть против которых было непросто. С тех пор футбол хоть и намного изменился, однако вышеперечисленные качества у грузин остались. К ним в некоторой степени добавились скорость и универсализм, что мы видим в действиях нынешней сборной Грузии. В ее составе выделяется главная звезда – Кварацхелия, являющийся топовым исполнителем как национальной команды, так и "Наполи".

– За счет чего команда Сергея Реброва может одолеть Грузию?

– Я не открою Америки, если скажу, что самое главное – это соблюдение игровой дисциплины, концентрация с первой и до последней минуты (нет, даже не минуты, а до последней секунды) и максимальная самоотдача. Наши ребята, полагаю, хорошо осознают, какой результат стоит сегодня на кону. И не только для них, но и для грузинской сборной. Важно, чтобы они об этом помнили во время игры, которая будет весьма тяжелой. Впрочем, каким бы ни был соперник, а воля и стремление к победе способны сделать, казалось бы, невозможно. Надеюсь, что так оно и будет.

– Каким вам видится состав сборной Украины в сегодняшнем матче в Батуми?

- Мне кажется, что в таком сверхважном поединке, для которого очень уместен девиз "Пан или пропал", нужно полагаться на тех исполнителей, которые психологически устойчивы, надежны и являются бойцами по характеру. На мой взгляд, место в воротах должен занять Трубин, на правом фланге обороны – Конопля, в центре – Забарный и Таловеров (этот игрок надежный, к тому же хорошо играет на "втором этаже"), а на левом – Миколенко. Центр полузащиты должен сформировать треугольник в составе Калюжного, Шапаренко и Судакова, справа вижу Гуцуляка, а слева – Мудрика. В нападении предпочтение отдаю Довбику. Возможен также вариант, при котором вместо Калюжного сыграет Бражко, а вместо Гуцуляка – Зубков. Полагаю, что эти исполнители смогут достойно действовать в поединке с грузинами.