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Олег Федорчук высказался относительно Ярмоленко в сборной Украины
Время уходить?
Украинский тренер Олег Федорчук оценил, нужно ли в дальнейшем вызывать в сборную Украины Андрея Ярмоленко.
- Ярмоленко только недавно восстановился от травмы, сыграл против "Ингульца", но в отличие от Цыганкова, который тоже проходит процесс восстановления, вызов в национальную сборную не получил, оказавшись даже мимо резервного списка. Можно констатировать конец карьеры Андрея в сборной?
- Думаю, здесь та же история, что со Степаненко и Сидорчуком. Я считаю, что Ярмоленко помог Шовковскому в становлении главным тренером "Динамо". Очень помог. Мне кажется, что он был правой рукой Александра Владимировича, играющим тренером.
Все выглядело так, что Ярмоленко руководил процессами на уровне с тренером в первых матчах Шовковского во главе "Динамо". Сейчас у него период травм - время берет свое. Даже игроки, выступающие на его позиции в "Динамо", выглядят лучше. Надо вовремя отойти.
- Хотя вроде бы еще недавно Ярмоленко дебютировал за сборную Украины в матче с Андоррой (5:0) в отборе на ЧМ-2010, в котором впервые и забил за национальную команду ...
- В любом случае за спиной у Ярмоленко чрезвычайно яркая карьера. Я знаю Андрея с детства, начало его футбольного пути получилось очень сложным. Он уступал своим сверстникам. Я видел его дебют за "Десну" в Первой лиге. Помню время, когда в него не верили в Динамо, даже в третьей команде киевлян его серьезно не рассматривали.
Карьера Ярмоленко - это то, что может вдохновлять молодых игроков, в которых не верят. Андрей свою миссию выполнил и имеет все задатки для начала тренерской работы. Думаю, что в "Динамо" ему найдут должность.
- Однако, несмотря на отсутствие Ярмоленко, у Реброва есть выбор справа в атаке.
- Мой прогноз, что основным был бы Цыганков, которого менял бы Зубков, который набрал неплохую форму. Однако Виктор еще не восстановился от травмы, поэтому в старте будет играть именно вингер "Шахтера". А вот Гуцуляк предыдущие матчи за сборную провел неуверенно. Трудно понять, почему вызывают Гуцуляка и Назаренко, но не доверяют Кабаеву.
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