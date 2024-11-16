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Демченко определился со своим фаворитом матча Грузия - Украина
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ФК Металлист 1925
Украинский тренер Андрей Демченко поделился ожиданиями от матча сборной Украины против Грузии в рамках Лиги наций.
"Ожидания перед матчем у меня хорошие. Сейчас фаворитом считаю сборную Украины. Перед чемпионатом Европы я говорил, что отдаю предпочтение Украине, а не Грузии, но все получилось наоборот. Перед матчем Украина - Грузия я говорил, что грузины в порядке, что они от игры к игре прогрессируют, две игры выиграли. Но наши ребята собрались и выиграли. Это замечательно.
Но сейчас я на стороне Украины. Насколько я увидел по игре, наверное, что-то произошло и после двух поражений наши ребята начали играть очень неплохо. Обыграли Грузию, сыграли вничью с чехами. Это вселяет определенную уверенность. Поэтому я думаю, что мы сейчас на правильном пути.
Мне кажется, что Украина даст бой. Хотя и грузин нельзя сбрасывать со счетов. Это хорошая команда, которая доказали это на чемпионате Европы. Я думаю, что нас ждет интересный матч", - сказал Демченко.
Напомним, поединок Грузия - Украина состоится сегодня, 16-го ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00.
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