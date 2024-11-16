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Яремчук: В Грузии сейчас золотое поколение
Действительно ли так?
Фото Павла Кубанова - УАФ
Форвард сборной Украины Роман Яремчук оценил ближайшего соперника - сборную Грузии. Игрок отмечает, что команда имеет очень неплохой уровень.
"Грузия показала, что они действительно хорошая команда не только в матчах с нами, но и с другими. И чемпионат Европы показал, что у них золотое поколение сейчас.
Есть футболисты, с которыми я выступал в клубах, знаю их уровень. Особенно сейчас на выезде будет сложный матч. Считаю, что нужно подготовиться максимально сфокусировано и уделить много внимания футболистам соперника", - сказал Яремчук.
Напомним, поединок Грузия - Украина состоится сегодня, 16-го ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00.
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