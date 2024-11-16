Яремчук: В Грузии сейчас золотое поколение

Форвард сборной Украины Роман Яремчук оценил ближайшего соперника - сборную Грузии. Игрок отмечает, что команда имеет очень неплохой уровень.

"Грузия показала, что они действительно хорошая команда не только в матчах с нами, но и с другими. И чемпионат Европы показал, что у них золотое поколение сейчас.

Есть футболисты, с которыми я выступал в клубах, знаю их уровень. Особенно сейчас на выезде будет сложный матч. Считаю, что нужно подготовиться максимально сфокусировано и уделить много внимания футболистам соперника", - сказал Яремчук.