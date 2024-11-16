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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Из первых уст. В УАФ выступили с заявлением о возможности отмены матча сборной Украины. Видео

Национальная сборная Украины

Комментарий УАФ

Из первых уст. В УАФ выступили с заявлением о возможности отмены матча сборной Украины. Видео

uaf.ua

Новина українською

В украинской ассоциации футбола (УАФ) выступили с заявлением о возможности отмены матча сборной Украины.

Пресс-атташе Виталий Плецан сообщил, что несмотря на погоду матч состоится по расписанию.

Напомним, что Сергей Ребров объявил состав сборной Украины.

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Матч состоится в 19:00 по киевскому времени. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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