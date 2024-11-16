Национальная сборная Украины
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Из первых уст. В УАФ выступили с заявлением о возможности отмены матча сборной Украины. Видео
Комментарий УАФ
uaf.ua
В украинской ассоциации футбола (УАФ) выступили с заявлением о возможности отмены матча сборной Украины.
Пресс-атташе Виталий Плецан сообщил, что несмотря на погоду матч состоится по расписанию.
Пресаташе УАФ з заявою щодо можливості скасування матчу збірної України. pic.twitter.com/rkKuIh5j0L— Vladyslav Pryimenko (@Vlad_Pryimenko) November 16, 2024
Напомним, что Сергей Ребров объявил состав сборной Украины.
Матч состоится в 19:00 по киевскому времени. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.
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Источник:УАФ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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