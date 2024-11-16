Из первых уст. В УАФ выступили с заявлением о возможности отмены матча сборной Украины. Видео

В украинской ассоциации футбола (УАФ) выступили с заявлением о возможности отмены матча сборной Украины.

Пресс-атташе Виталий Плецан сообщил, что несмотря на погоду матч состоится по расписанию.

Пресаташе УАФ з заявою щодо можливості скасування матчу збірної України. pic.twitter.com/rkKuIh5j0L — Vladyslav Pryimenko (@Vlad_Pryimenko) November 16, 2024

Напомним, что Сергей Ребров объявил состав сборной Украины.

Матч состоится в 19:00 по киевскому времени. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.