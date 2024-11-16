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Национальная сборная Украины

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Грузия забивает, но в собственные ворота. Украина выходит вперед в матче Лиги наций. Видео

Национальная сборная Украины
Обновлено

На 7-й минуте

Грузия забивает, но в собственные ворота. Украина выходит вперед в матче Лиги наций. Видео

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украина вышла вперёд в матче против Грузии!

Автогол от сборной Грузии. Уже на 7-й минуте "сине-желтым" удалась результативная контратака. Мудрик продрался по правому флангу, прострелил в штрафную, где Квирквелия крайне неудачно подставил ногу. От него мяч и попал в сетку ворот Мамардашвили.

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Видео гола:

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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