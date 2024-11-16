Национальная сборная Украины
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Грузия забивает, но в собственные ворота. Украина выходит вперед в матче Лиги наций. Видео
На 7-й минуте
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украина вышла вперёд в матче против Грузии!
Автогол от сборной Грузии. Уже на 7-й минуте "сине-желтым" удалась результативная контратака. Мудрик продрался по правому флангу, прострелил в штрафную, где Квирквелия крайне неудачно подставил ногу. От него мяч и попал в сетку ворот Мамардашвили.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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