Грузия забивает, но в собственные ворота. Украина выходит вперед в матче Лиги наций

Украина вышла вперёд в матче против Грузии!

Автогол от сборной Грузии. Уже на 7-й минуте "сине-желтым" удалась результативная контратака. Мудрик продрался по правому флангу, прострелил в штрафную, где Квирквелия крайне неудачно подставил ногу. От него мяч и попал в сетку ворот Мамардашвили.

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