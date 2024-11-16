Лига наций. Грузия - Украина 1:1. Футбол - простая штука, это мы сложные

Поединок и так обещал быть боевым, так еще и шарма в этом аспекте добавлял ливень в Батуми. Прогнозируемо, активнее начали хозяева. Первые опасные моменты также пришли именно от "крестоносцев". В частности, в одном из эпизодов остро пристреливался Кварацхелия - из-под перекладины в классном прыжке потянул Трубин.

Ответ от "сине-желтых" не заставил себя долго ждать. И буквально в следующем моменте украинцы провели быструю вертикальную атаку, которая и завершилась взятием ворот. Мудрик в своем стиле протащил мяч, эффектно расшатал грузина и прострелил в центр. Квирквелия хотел как лучше, а получилось как всегда - автогол.

Защитник Грузии все делал правильно, поскольку за его спиной уже караулили свободные Довбик и Зубков.

В некотором смысле футбольная удача значительно упростила нам начало встречи. Теперь условия должны были предлагать подопечные Вилли Саньоля, украинцам же оставалось ловить соперника на ошибках.

Грузины ощутимо больше контролировали мяч и пытались комбинировать. Тем не менее, футболистам Реброва удавалось методично нивелировать эту угрозу у собственных ворот. Самым активным в составе "красных", абсолютно ожидаемо, был уже вышеупомянутый Кварацхелия. Впрочем, главной звезде грузинской национальной команды часто не хватало точности, или же грамотно перекрывали пространство наши защитники.

"Сине-желтым" же отводилась игра вторым номером. Выбегали мы в контры очень редко, зато фундаментально. Ближе к концовке первой половины на оперативное пространство снова вырвался Мудрик. Михаил не оставил шансов для оппонентов в аспекте скорости, но пробить стену из двух грузин не удалось.

В общем, количественное преимущество было на стороне именно игроков Саньоля, мы же - преобладали по качественным показателям. "Крестоносцы" довольно долго не впечатляли и заметно нервничали. В свою очередь, подопечные Реброва наконец-то отошли от потуг играть во что-то "гениальное" и сделали ставку на максимально простой футбол. И справедливости ради, при должном уровне концентрации и организации это работало.

Во втором тайме создавалось впечатление, что дождь на "Батуми Арене" только усилился. На фоне погодных условий и определенной физической усталости игра стала еще более вязкой и плотной. Как-никак, для обеих сторон результат этого поединка был очень принципиальным: нам нужно было подниматься выше, а грузинам - реабилитироваться после октябрьского кризиса.

Футбольный Бог снова был на нашей стороне. В очередной раз кошмарил нашу оборону Кварацхелия. Трубин был бессилен против этого крученого удара, но в буквальном смысле спасла крестовина. Со своей стороны мы ответили неплохой атакой с невероятно неточным завершением от Довбика.

В последней трети матча подопечные французского наставника повысили темп и зажимали "сине-желтых" на своей половине. Казалось, что вот-вот и грузины прорвут нашу оборону. Сергей Станиславович извлек уроки из прошлых ошибок и не стал на этот раз тянуть с заменами до самого конца, освежив центральную линию. Впрочем, как покажет финальный отрезок встречи - значительно лучше сработали ротации именно от французского коуча.

Давление грузин ну никак не могло пройти бесследно. Все же, когда ваш вратарь вынужден выбегать за пределы штрафной зоны, чтобы подстраховать партнеров, на что-то намекает. В итоге, довольно хаотичная атака "крестоносцев" закончилась корявым, но одновременно точным ударом Микаутадзе на добивании. Первый удар от Хвичи Трубин потянул, однако на второй отреагировать не успевал никак. Ну не мог Анатолий все время спасать...

Здесь уже трибуны на стадионе в Батуми взорвались всплеском положительных эмоций. Болельщики гнали своих футболистов вперед. Нам было очень непросто в концовке. А это мы говорим о защите, а вообще же нужно было побеждать.

"Сине-желтые" сдержали грузинское нашествие и не пропустили. Более того, в компенсированное время мы могли даже зубами выгрызть такую важную победу. Но что вытворял Мамардашвили! Могли вингеры "Полесья" приносить нам три очка, могли... Не сумели свеженькие Гуцуляк и Назаренко с двух попыток по очереди обыграть грузинского стража ворот. Опыт, опыт и еще раз опыт...

Несмотря на эту ничью, мы априори останемся последними в квартете по итогам этого тура Лиги наций. Сборная Украины сохраняет шансы на сохранение прописки в дивизионе B, а Грузия так и не может одержать свою первую победу в очных противостояниях с нами. Однако, нам от этого особо не легче. Незначительный прогресс, вроде бы, есть. Как минимум в структуре, но ведь только этого компонента недостаточно. Дальше будет.

Getty Images/Global Images Ukraine

Пятый тур группового этапа Лиги наций УЕФА 2024/25

Группа 1, дивизион B

Суббота, 16-е ноября

Грузия, Батуми. "Батуми Арена"

Грузия - Украина 1:1

Голы: Микаутадзе 76 - Квирквелия 7 (автогол)

Грузия: Мамардашвили, Кварквелия (Гочолеишвили 67), Кашия, Лочошвили, Какабидзе, Чакветадзе (Давиташвили 46), Кочорашвили, Китешвили (Меквабишвили 85), Шенгелия (Цитаишвили 67), Кварцхвелия, Зивзивадзе (Микаутадзе 67).

Запасные: Лория, Гугешашвили, Давиташвили, Лобжанидзе, Гочолеишвили, Гвелесиани, Квеквескири, Квеквескири, Меквабишвили, Цитаишвили, Микаутадзе.

Главный тренер: Вилли Саньоль.

Украина: Трубин, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Конопля, Бражко (Калюжный 80), Мудрик, Судаков (Назаренко 86), Шапаренко (Крыськив 64), Зубков (Гуцуляк 64), Довбик (Яремчук 80).

Запасные: Бущан, Ризнык, Сыч, Таловеров, Бондарь, Яремчук, Назаренко, Крыськив, Зинченко, Ярмолюк, Калюжный, Гуцуляк.

Главный тренер: Сергея Ребров.

Предупреждения: Зубков 3, Шапаренко 52, Миколенко 83, Сакартвело 84.

Арбитр: Крис Кавана (Англия).