  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Лига наций. Грузия - Украина 1:1. Футбол - простая штука, это мы сложные
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лига наций. Грузия - Украина 1:1. Футбол - простая штука, это мы сложные

Национальная сборная Украины
Обновлено

К сожалению, дивизион C все ближе...

Лига наций. Грузия - Украина 1:1. Футбол - простая штука, это мы сложные

Getty Images/Global Images Ukraine

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

Поединок и так обещал быть боевым, так еще и шарма в этом аспекте добавлял ливень в Батуми. Прогнозируемо, активнее начали хозяева. Первые опасные моменты также пришли именно от "крестоносцев". В частности, в одном из эпизодов остро пристреливался Кварацхелия - из-под перекладины в классном прыжке потянул Трубин.

Ответ от "сине-желтых" не заставил себя долго ждать. И буквально в следующем моменте украинцы провели быструю вертикальную атаку, которая и завершилась взятием ворот. Мудрик в своем стиле протащил мяч, эффектно расшатал грузина и прострелил в центр. Квирквелия хотел как лучше, а получилось как всегда - автогол.

Защитник Грузии все делал правильно, поскольку за его спиной уже караулили свободные Довбик и Зубков.
В некотором смысле футбольная удача значительно упростила нам начало встречи. Теперь условия должны были предлагать подопечные Вилли Саньоля, украинцам же оставалось ловить соперника на ошибках.

Лига наций. Грузия - Украина 1:1. Футбол - простая штука, это мы сложные - изображение 1

Грузины ощутимо больше контролировали мяч и пытались комбинировать. Тем не менее, футболистам Реброва удавалось методично нивелировать эту угрозу у собственных ворот. Самым активным в составе "красных", абсолютно ожидаемо, был уже вышеупомянутый Кварацхелия. Впрочем, главной звезде грузинской национальной команды часто не хватало точности, или же грамотно перекрывали пространство наши защитники.

"Сине-желтым" же отводилась игра вторым номером. Выбегали мы в контры очень редко, зато фундаментально. Ближе к концовке первой половины на оперативное пространство снова вырвался Мудрик. Михаил не оставил шансов для оппонентов в аспекте скорости, но пробить стену из двух грузин не удалось.

В общем, количественное преимущество было на стороне именно игроков Саньоля, мы же - преобладали по качественным показателям. "Крестоносцы" довольно долго не впечатляли и заметно нервничали. В свою очередь, подопечные Реброва наконец-то отошли от потуг играть во что-то "гениальное" и сделали ставку на максимально простой футбол. И справедливости ради, при должном уровне концентрации и организации это работало.

Во втором тайме создавалось впечатление, что дождь на "Батуми Арене" только усилился. На фоне погодных условий и определенной физической усталости игра стала еще более вязкой и плотной. Как-никак, для обеих сторон результат этого поединка был очень принципиальным: нам нужно было подниматься выше, а грузинам - реабилитироваться после октябрьского кризиса.

Футбольный Бог снова был на нашей стороне. В очередной раз кошмарил нашу оборону Кварацхелия. Трубин был бессилен против этого крученого удара, но в буквальном смысле спасла крестовина. Со своей стороны мы ответили неплохой атакой с невероятно неточным завершением от Довбика.

Лига наций. Грузия - Украина 1:1. Футбол - простая штука, это мы сложные - изображение 2

В последней трети матча подопечные французского наставника повысили темп и зажимали "сине-желтых" на своей половине. Казалось, что вот-вот и грузины прорвут нашу оборону. Сергей Станиславович извлек уроки из прошлых ошибок и не стал на этот раз тянуть с заменами до самого конца, освежив центральную линию. Впрочем, как покажет финальный отрезок встречи - значительно лучше сработали ротации именно от французского коуча.

Давление грузин ну никак не могло пройти бесследно. Все же, когда ваш вратарь вынужден выбегать за пределы штрафной зоны, чтобы подстраховать партнеров, на что-то намекает. В итоге, довольно хаотичная атака "крестоносцев" закончилась корявым, но одновременно точным ударом Микаутадзе на добивании. Первый удар от Хвичи Трубин потянул, однако на второй отреагировать не успевал никак. Ну не мог Анатолий все время спасать...

Лига наций. Грузия - Украина 1:1. Футбол - простая штука, это мы сложные - изображение 3

Здесь уже трибуны на стадионе в Батуми взорвались всплеском положительных эмоций. Болельщики гнали своих футболистов вперед. Нам было очень непросто в концовке. А это мы говорим о защите, а вообще же нужно было побеждать.

"Сине-желтые" сдержали грузинское нашествие и не пропустили. Более того, в компенсированное время мы могли даже зубами выгрызть такую важную победу. Но что вытворял Мамардашвили! Могли вингеры "Полесья" приносить нам три очка, могли... Не сумели свеженькие Гуцуляк и Назаренко с двух попыток по очереди обыграть грузинского стража ворот. Опыт, опыт и еще раз опыт...

Несмотря на эту ничью, мы априори останемся последними в квартете по итогам этого тура Лиги наций. Сборная Украины сохраняет шансы на сохранение прописки в дивизионе B, а Грузия так и не может одержать свою первую победу в очных противостояниях с нами. Однако, нам от этого особо не легче. Незначительный прогресс, вроде бы, есть. Как минимум в структуре, но ведь только этого компонента недостаточно. Дальше будет.

Getty Images/Global Images Ukraine

Пятый тур группового этапа Лиги наций УЕФА 2024/25

Группа 1, дивизион B

Суббота, 16-е ноября

Грузия, Батуми. "Батуми Арена"

Грузия - Украина 1:1

Голы: Микаутадзе 76 - Квирквелия 7 (автогол)

Грузия: Мамардашвили, Кварквелия (Гочолеишвили 67), Кашия, Лочошвили, Какабидзе, Чакветадзе (Давиташвили 46), Кочорашвили, Китешвили (Меквабишвили 85), Шенгелия (Цитаишвили 67), Кварцхвелия, Зивзивадзе (Микаутадзе 67).

Запасные: Лория, Гугешашвили, Давиташвили, Лобжанидзе, Гочолеишвили, Гвелесиани, Квеквескири, Квеквескири, Меквабишвили, Цитаишвили, Микаутадзе.

Главный тренер: Вилли Саньоль.

Украина: Трубин, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Конопля, Бражко (Калюжный 80), Мудрик, Судаков (Назаренко 86), Шапаренко (Крыськив 64), Зубков (Гуцуляк 64), Довбик (Яремчук 80).

Запасные: Бущан, Ризнык, Сыч, Таловеров, Бондарь, Яремчук, Назаренко, Крыськив, Зинченко, Ярмолюк, Калюжный, Гуцуляк.

Главный тренер: Сергея Ребров.

Предупреждения: Зубков 3, Шапаренко 52, Миколенко 83, Сакартвело 84.

Арбитр: Крис Кавана (Англия).

По теме
yellow-arrow
Как Украине выйти в плей-офф Лиги наций? Есть два сценария
yellow-arrow
Ребров: Мы забили мяч, игроки пытались удержать счет
yellow-arrow
Момент, который мог изменить все. Как сборная не реализовала контратаку на 90+2 минуте
Украина Грузия
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
CVK1993 (Рівне)
16.11.2024 в 21:39
Це рівень нашого футболу. Він падає. U-19 програє Казахстану та Словаччині, клуби програють всім підряд. Не розумію що ви всі хочите. Нехай собі хлопці бігають, в країні є важливіші проблеми.
Ответить
0
2
Вернуться к новостям
Комментарии 77
CVK1993 (Рівне)
16.11.2024 в 21:39
Це рівень нашого футболу. Він падає. U-19 програє Казахстану та Словаччині, клуби програють всім підряд. Не розумію що ви всі хочите. Нехай собі хлопці бігають, в країні є важливіші проблеми.
Ответить
0
2
sametoy10 (Київ-Світловодськ)
16.11.2024 в 21:36
Наша збірна - то пряме відзеркалення того,що відбувається в нашій країні... ПОТУЖНО і НЕЗЛАМНО
Ответить
2
0
Comment06 (Украина)
16.11.2024 в 21:30
Грузія була багато ближча до перемоги, аніж Україна( 55 на 45 володіння, 17 на 6 удари, 47 на 25 атаки). Подарунок фортуни у вигляді раннього випадкового голу, схоже, був зайвим, чомусь розслабились, подумали, що виграють малими зусиллями, а Ребров не зреагував. Замість того, щоб закривати зустріч в першому таймі, почали сушити гру, за що і поплатилися. Команда є, гравці є, тренера нема!
Ответить
5
0
Термит (Київ)
16.11.2024 в 21:26
Опис матчу не відповідає дійсності! Ніяких висновків Ребров не зробив! Слабка, безсистемна, безініціативна гра. Немає ідей в атаці, немає напрацювань. Довбик - плуг, хіба на зборах було не видно, що він геть не в формі?
Ответить
5
0
alex.belogubko (одесса)
16.11.2024 в 21:24
Ребров тренер команды а сборную он не тянет --Назаренко надо было выпускать раньше --хорошо что Зину не выпустил и как можно выигрывать если не бить по воротам
Ответить
3
1
avatar
Spokoyno (Київ)
16.11.2024 в 21:22
Так ВІЙНА і по футболу наносить удар Я розумію... для частини футболістів, як і місцевих дописувачів вона десь далеко, проте даремно це все одно не проходить. Коли твій дом горить, то не важно, що інший під'їзд це все одно напрягає! І якщо раніше наша збірна була вискочкою серед середнячків, то наразі просто посередня збірна! Підфартила виграли, а ні так НІТ! Ну і раніше в таких випадках могли сподіватися на ЛІДЕРІВ, а наразі після відходу Ярмоленко таких НЕМА! PS Ну і я "кайфую" від реакції дописувачів... хіба ви хоч щось зробили для тих хто з таким "задоволенням" вимазує вас лайном?
Ответить
2
2
avatar
Bаrcelinius
16.11.2024 в 21:22
Сабо был на грани провала.
Ответить
2
1
Не люблю футбол (Хорол)
16.11.2024 в 21:21
Грузини на голову сильніші.Наше місце в групі С
Ответить
2
2
avatar
Bаrcelinius
16.11.2024 в 21:21
Ответить
1
1
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
16.11.2024 в 21:21
Щоб дивитись гру нашої Збірної треба мати міцні нерви, ну його нафік з таким футболом, одне розчарування! Якщо не вигравати в грузинів, то в кого тоді??? Довбик лиш за Жирону і Рому може по людськи грати, номінант на ЗМ, грьобаний! Ось де треба було показати свою майстерність, баран! Як за свої клуби за кордоном, то грають за гроші,а за Збірну зовсім інші люди виходять... (((
Ответить
8
0
Matachorros (Chicago)
16.11.2024 в 21:20
Риброфф аут
Ответить
5
0
Wienczo (Пітсбург)
16.11.2024 в 21:19
Поки, що виглядає на те, що Ребров не може налаштувати морально хлопців. Спочатку було останнє місце і команда з найгіршою грою на Євро, а тут останнє місце в далеко ненайсильнішій групі Ліги Націй дивізіону В. Що далі..... Прогнозую, що буде передостаннє місце на Відбір до ЧС (Якийсь Ліхтенштей обійдемо).
Ответить
5
1
hoy (Київ)
16.11.2024 в 21:18
Спасибо Сундукову за гол твари вонючей
Ответить
1
2
Desperado (Вінниця)
16.11.2024 в 21:17
А чому ніхто не коментує гру Бражко. Може тому що він нуль)))
Ответить
3
4
download1 (huyersk)
16.11.2024 в 21:31
Бражко з Шапаренком по блату від Сурка грають 100% Бражко не допомогав на підстаховках, бігав як плеймейкер супер зірка... Я не міг на те дивитися..
Ответить
0
1
Romerik (YNWA)
16.11.2024 в 21:17
Окей. Останні матчі подолали хворобу провалів перших таймів. Тепер вилізла інша (припускаю тренерська). Абсолютно з будь яким суперником сідає за сприятливого результату в оборону. І тупо на відбій. ДОКОЛЄти будеш нас мучити сірожа?
Ответить
6
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
16.11.2024 в 21:16
Шева, візьми збірну!!!Вже немає сил цей лайновий футбол дивитися...
Ответить
2
1
avatar
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
16.11.2024 в 21:23
На італійсько-іспанських радників грошей вже нема, поділили минулі звьозди динамо . А без радників пазік так же пшик як і Сірьйожа.
Ответить
3
1
cucumber (Киев)
16.11.2024 в 21:15
Заміна Довбика потрібна була раніше. Яремчук грав краще за нього, але тренер має власну точку зору, йому відніше. Він знов буде обвінувачувати гравців. Тепер аби утриматися у дівізіоні В кров з носу потрібна перемога в Албанії з різницею у два м'ячі при умові нічиєї чехів з албанцями. вася огурцов
Ответить
5
0
download1 (huyersk)
16.11.2024 в 21:27
Довбик ніякий з момента перехода у Рому. Лише недалекий тренер буде раз за разом ставити такого гравця в основу. На мою думку нам і не вистачило форварда сьогодні, щоб забити другий гол та "поховати" грузинів. Чому Ребров не бачить Сікана у притул ? Це кабздець
Ответить
2
2
LEVgcUqs (Чернігів)
16.11.2024 в 21:14
Що в нас за тактика така, з якою командою не граємо, віддаємо ініціативу і граємо на контратаках, вийде чи не вийде. А якщо ще й не дай Бог, забили гол, то вся команда сидить в обороні і тільки видбивається аби куди. Чи не хочуть бігати, чи слабка фізична форма, не зрозуміло, у другому таймі особливо ходили і все. І зовсім незрозуміла гра у збірній пічічі ,він хоч один гол трудовий заб"є у збірній чи ні. Як він грав у Жироні і в Ромі незрозуміло. Судаков слабко грав сьогодні Захист нормально.
Ответить
5
0
download1 (huyersk)
16.11.2024 в 21:14
Як я кайфую від замін цього недотренера) Треба було пропустити гол, і лише тоді робити заміни, після 80-ї хвилини! Довбик мав бути замінений на хвилині 53-й, максимум 60-й... Команда не знала, як діяти! 53-хвилина, рахунок нас влаштовує, у Грузинів гра не йде. Хто як не тренер бляха мав би підказати, як грати, щоб утримати позитивний для себе рахунок! Скільки ще терпіти нам цього карлика с нахмуреними бровками?
Ответить
4
0
Vlad21 (Украина)
16.11.2024 в 21:13
Ну то таке - "ДРУГ" до пори до часу. Спочатку дай результат а потім вже дружба.
Ответить
3
0
Morphyk7 (Черновцы)
16.11.2024 в 21:12
Тренер - друг уаф
Ответить
4
1
Vlad21 (Украина)
16.11.2024 в 21:13
Ну то таке - "ДРУГ" до пори до часу. Спочатку дай результат а потім вже дружба.
Ответить
0
0
Vlad21 (Украина)
16.11.2024 в 21:12
Ну тащо. Для України рахунок 1:1 це поразка. Пан Ребров не може заставити працювати того Довбика на всі 100%. Потрібно грати не тільки в нападі, а ще потрібно бігти і в захист, а не топтатись всередені, коли Грузини забивають гол. З такою грою замість Довбика можно брати молодого гравця з ЧУ то він буде вспівати і у у захист і у напад. Отже результат гри Довбика із "10" тільки "1". Ганьба.
Ответить
9
0
avatar
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
16.11.2024 в 21:19
Довбик досить обмежений в стилі гри і під нього треба планувати схеми. У наших "малюнках видатного мислителя " він просто заповнює графу "нападник" . Десь те саме , що воротаря лівим вінгером ставити .
Ответить
3
0
Header (Черкаси)
16.11.2024 в 21:11
Ми вже з Грузією граємо так, ніби грузини то якась Італія чи Франція. Рівень команди - жахливий. Але є й хороша новина: це ще не дно. Бо є дивізіони C і D.
Ответить
6
0
Morphyk7 (Черновцы)
16.11.2024 в 21:11
Ребров: після 0-1 гравці намагались втримати рахунок. З 6ї хвилини? Чому не грають на подвійнення, потрійнення рахунку? З ким грали? Там 2 гравця. Хвіча і воротар... А як ми грали? Було видно.... Йди у відбір, а він пятиться
Ответить
6
0
Matachorros (Chicago)
16.11.2024 в 21:11
sticker
Ответить
1
0
Sashaselik (Чернигов)
16.11.2024 в 21:11
эх как же жалко что уровень нашей сборной настолько упал.... а вот Грузины красавцы!!!! Хотя два дерева в конце могли и решить в нашу пользу!
Ответить
4
0
oda1979 (Запорожье)
16.11.2024 в 21:10
Шапаренко дрыщ. Какой из него опорник. Довбик деревня ха на замену. Типа для потолкаться и ногу всунуть.Судакофф распиаренное создание. Его уровень блистать в матчах против условной Ворсклы. Набрать на их места пацанов из УПЛ. Хуже не будет.
Ответить
6
1
valdemar_lviv (Львів)
16.11.2024 в 21:11
Довбик має змінити прізвище на Довбень
Ответить
4
0
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
16.11.2024 в 21:14
100%
 
2
0
Петро Прутень (Львів)
16.11.2024 в 21:09
Результат - то таке..головне - ми чемпіони по тату, інстаґрамах і понтах!
Ответить
4
0
Matachorros (Chicago)
16.11.2024 в 21:08
sticker
Ответить
0
0
valdemar_lviv (Львів)
16.11.2024 в 21:07
По ходу, український футбол повинен пройти чистилище через ганьбу - що на рівні клубів, що на рівні збірної. А то піжони зажралися - починаючи від тренера, і закінчуючи масажистами! Результату ноль - зато бабло, привілеї і все таке... Багато хіба п...ть перед матчами.
Ответить
5
0
avatar
Американец 2000 (Харьков)
16.11.2024 в 21:06
Что делает в команде Довбик ??? Он полный ноль и соответствует своей фамилии (((( Мудрик мотается туда - сюда - работает за всех и в нападении и в защите !!! А Довбик стоит в центре поля и ждёт когда ему на ногу накинут мяч ((((((
sticker
Ответить
6
1
Matachorros (Chicago)
16.11.2024 в 21:05
Зато как красиво на вратаря пасавали, просто гении, риброфф аут
Ответить
6
1
avatar
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
16.11.2024 в 21:04
Забивали лиш грузини ... Наш перед відкритими воротами з 5 метрів зумів попасти у воротаря - квінтенсенція нашого футболу ... Горлівський "геній" гонить порожняк . Реброва на мило !
Ответить
8
1
valdemar_lviv (Львів)
16.11.2024 в 21:09
А хіба Ребров винен, що він кривий і не може з п'ять метрів попасти. Претензії до мами з татом.. До Реброва хіба в тому плані, чого він це чудо взяв в команду...
Ответить
1
4
oda1979 (Запорожье)
16.11.2024 в 21:11
Ну так Сирода же состав определяет. Так шо, Довбик не забил, а Сирожа таки виноват
 
4
0
avatar
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
16.11.2024 в 21:13
А що робить тренер на тренуванні ? Рахує кількість віджимань , а складність обмежує стрибками через козла ? Ну по малюнку гри твого кумира десь зовсім рядом .
 
4
0
Ydjine (Ialyssos)
16.11.2024 в 21:04
Очень слабо, разочарование одно
Ответить
8
1
Anatoli19 (КРОПИВНИЦЬКИЙ )
16.11.2024 в 21:02
шапаренки мали плани на перемогу а до гри такі розумні коментарі про перемогу клоуни
Ответить
6
4
download1 (huyersk)
16.11.2024 в 21:19
добре що я перестав читати усі в'юхи та огляди збірної, не так важко на душі)
Ответить
1
1
MaximSK (Киев)
16.11.2024 в 21:02
Все идет к тому, что мы вылетим в Дивизион С, только победа над Албанией нас спасет, это будет тяжело с такой игрой сборной. А сегодняшний матч счет по игре, если бы мы хотели выиграть игру, должны были забивать второй гол, а не играть постоянно на удержание, в итоге доигрались. И в конце матча не увидел у наших футболистов желание выиграть, тупо защищались, не могли зацепиться за мяч. В целом напрашивается увольнение Реброва из сборной, если мы занимаем последнее место в группе, так бы сделали во многих сборных, но у нас коррумпированная организация где процветает кумоство, им наплевать на мнение народа, будет Ребров и дальше нас огорчать. Он сам верить что мы пройдем в ЧМ с такой игрой и с такими игроками? Это же утопия. Игры нет, результата тоже.
Ответить
9
1
download1 (huyersk)
16.11.2024 в 21:18
після євро не пішов - смачна шмаркля у обличчя усім українцям. Якщо вже не піде після чергової ганьби у ЛН, я вже не знаю, як це назвати..
Ответить
1
0
Acsakal (Kharkiv)
16.11.2024 в 21:23
Ребров буде отримувати зарплатню до закінчення ще однієї ганьби - відбору до ЧС.
 
2
0
MaximSK (Киев)
16.11.2024 в 21:41
Я понял одно, УАФ и Реброву глубоко наплевать на мнение народа и то что у нас постоянный провал происходит в сборной. Всего 1 победа в 5 матчах со средними сборными это ужасный результат, но и игры нет никакой, все было по делу. К сожалению у нашего тренера и Шевы нет ни совести ни чести, они собираются пойти до конца пока не завалят еще отбор в ЧМ.
 
1
0
Morphyk7 (Черновцы)
16.11.2024 в 21:01
Какие наши смешные... Если б поенялись тренерами, мы б вынесли в одну калитку грузинов, но, друзья, лям двести зарплата... Не понимаю как так можно играть... Даже по составу... Шапаренко второй опорный? Он знает, что такое отбор? Судаков зачем так низко играет, если есть шапаренко? А вообще нужно играть. Пол состава чемпионата англии, судаков сильный, рома... Игра - а была ли она.
Ответить
6
3
Matachorros (Chicago)
16.11.2024 в 21:01
Риброфф чипушила
Ответить
8
3
Alexad (Кропивницький (Киров)
16.11.2024 в 21:00
Оце шлях! Від команди яка на рівних грала з Німеччиною, Нідерландами, обігрували Португалію, проходили Швецію...до команди яка з радістю відсмоктує у румунів, албанців, відскакує від Грузії. Ну, ну реально Ребров проробив величезну роботу, таке ще вміти треба.
Ответить
14
3
Morphyk7 (Черновцы)
16.11.2024 в 21:03
Ребров, за лям двісті совісті нема. Ще одна гра і перерва на зиму... Всю зиму можна спати і заробляти
Ответить
8
2
avatar
Spokoyno (Київ)
16.11.2024 в 21:04
"...смок..." іди геть і без тебе тошно!
Ответить
1
1
Po4eson (Одесса)
16.11.2024 в 21:38
Що ви таке кажете. Хто ви, ми та й інші вболівальники - аматори, а він - Мегазірка тренерської думки й сучасного бачення футболу. Його зарплата (на рівні інших збірних) - це пил, легка й поверхнева шана його тренерського інтелекту. Доречі, наша збірна з футболу є тільки на початку шляху до всіх перемог в усіх турнірах, де будемо брати участь. Дайте, будь ласка, Реброву ще бонусів до ЗП й часу. Перші місця у чемпіонатах Європи й Світу під керівництвом професора будуть вже незабаром.
Ответить
0
0
Matachorros (Chicago)
16.11.2024 в 21:00
Риброффа в отставку
Ответить
10
3
Matachorros (Chicago)
16.11.2024 в 21:00
Немедленно
Ответить
7
3
shtrunc (Донецк-Хайфа)
16.11.2024 в 21:01
Чувак, сделай себе ветку и сам с собой базарь
Ответить
0
5
SSFC (Белозерье)
16.11.2024 в 21:00
Я не розумію, чому нашим футбалеринам забороняють дивитись матчі за своєю участю? Чому їм кажуть, що вони грали супер але десь їм не пощастило?
Ответить
4
0
Не дармоед (Запорожье)
16.11.2024 в 20:59
Очерное доказательство того что сборная слаба.
Ответить
6
3
avatar
Очманілий Заєць (Odessa)
16.11.2024 в 20:59
Дивізіон "С" - це наш реальний рівень.
Ответить
13
4
download1 (huyersk)
16.11.2024 в 21:16
це рівень реброва довбня
Ответить
3
1
andy1973 (Рівне)
16.11.2024 в 20:59
Як на мене то проблема Довбика чи його травм і хвороб дуже легко вирішується. Візьміть будь-якого форварда з УПЛ то він теж буде лише тимчасовим пугалом для захисників.
Ответить
11
1
жека-киев (биг виладж)
16.11.2024 в 21:04
100% Геть в збірній нульовий, вже не перший матч
Ответить
4
1
Matachorros (Chicago)
16.11.2024 в 20:58
Худшие все, Забарный Трубин норм.
Ответить
5
3
shtrunc (Донецк-Хайфа)
16.11.2024 в 21:00
Худший-это ты.
Ответить
1
2
shtrunc (Донецк-Хайфа)
16.11.2024 в 20:58
Лучший-Шапаренко, худший-Довбик. Слава Украине!!!
Ответить
2
5
MaximSK (Киев)
16.11.2024 в 21:04
Лучшим был Мудрик, он единственный кто создавал угрозу обороне Грузии, остальные тупо играли на оборону.
Ответить
7
2
Батько Махно (N)
16.11.2024 в 20:58
Уроды
sticker
Ответить
1
1
Gudvin85 (Киев)
16.11.2024 в 20:58
Эх, Назаренко, Назаренко...
Ответить
1
0
Matachorros (Chicago)
16.11.2024 в 20:58
Просто блевотина, даже гола забить не в состоянии. По шмудрику еще есть вопросы? Чувак с 5 метров забить не может, у Палмера это был бы гол.
Ответить
6
4
shtrunc (Донецк-Хайфа)
16.11.2024 в 20:59
Да и ты бы забил, долбень
Ответить
2
5
Не дармоед (Запорожье)
16.11.2024 в 21:02
Дело в том что этот парень с мячом игрался давно,а эти так сказать спецы дело с круглым имеют каждый день через день.
 
0
1
vorofan (Житомир)
16.11.2024 в 21:01
В першу чергу питання по реброву
Ответить
5
1
жека-киев (биг виладж)
16.11.2024 в 21:01
Є. А хто б ше крім нього, на ті 5 метрів, туда добіг? І в нього, позиція була набагато гірше, ніж у Гуцуляка з Назаренко.
Ответить
2
1
жека-киев (биг виладж)
16.11.2024 в 20:57
Рівна гра рівних суперників.Без Мудрика, взагалі було б кисло
Ответить
6
7

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости