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Ребров заменил Довбика. Известна причина

Национальная сборная Украины

Это связано со здоровьем нападающего

Ребров заменил Довбика. Известна причина

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров заменил нападающего Артема Довбика.

По информации Суспільне Спорт, нападающий "Ромы" придерживался моментами за колено.

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"Роман Яремчук готовится заменить Артема Довбика в составе Украины в матче против Грузии. По информации корреспондента Суспільне Спорт, Довбик во втором тайме придерживался моментами за колено", - написал источник.

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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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download1 (huyersk)
16.11.2024 в 21:40
У нас зовсім немає форвардів в країні, що світ клином на Довбику зійшовся.. Лише олень міг поставити його у старт .
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Комментарии 1
download1 (huyersk)
16.11.2024 в 21:40
У нас зовсім немає форвардів в країні, що світ клином на Довбику зійшовся.. Лише олень міг поставити його у старт .
Ответить
0
0

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