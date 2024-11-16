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Ребров заменил Довбика. Известна причина
Это связано со здоровьем нападающего
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров заменил нападающего Артема Довбика.
По информации Суспільне Спорт, нападающий "Ромы" придерживался моментами за колено.
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"Роман Яремчук готовится заменить Артема Довбика в составе Украины в матче против Грузии. По информации корреспондента Суспільне Спорт, Довбик во втором тайме придерживался моментами за колено", - написал источник.
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