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Потеряли второе место из-за Микаутадзе. Турнирное положение Украины после игры против Грузии
Все так хорошо начиналось
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
В 5-м туре Лиги наций УЕФА "сине-желтые" посетили Батуми для участия в матче против Грузии. Подопечные Реброва забили быстрый гол уже на 7-й минуте – защитник "Динамо" (Тбилиси) Соломон Квирквелия отправил мяч в свои ворота. В этом способствовала активность в атаке Михаила Мудрика.
"Крестоносцы" старались создавать опасные моменты и смогли сравнять счет во втором тайме. Кварацхелия и компания временно возглавляют группу, а наша сборная по-прежнему последняя.
Ближе к полуночи станет известно окончательное положение дел в квартете после матча Албания – Чехия.
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Поединки последнего тура пройдут 19 ноября. Украина будет играть с Албанией в Тиране, а подопечные Саньоля отправятся в Чехию в Оломоуц.
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