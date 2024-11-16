Потеряли второе место из-за Микаутадзе. Турнирное положение Украины после игры против Грузии

В 5-м туре Лиги наций УЕФА "сине-желтые" посетили Батуми для участия в матче против Грузии. Подопечные Реброва забили быстрый гол уже на 7-й минуте – защитник "Динамо" (Тбилиси) Соломон Квирквелия отправил мяч в свои ворота. В этом способствовала активность в атаке Михаила Мудрика.

"Крестоносцы" старались создавать опасные моменты и смогли сравнять счет во втором тайме. Кварацхелия и компания временно возглавляют группу, а наша сборная по-прежнему последняя.

Ближе к полуночи станет известно окончательное положение дел в квартете после матча Албания – Чехия.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Поединки последнего тура пройдут 19 ноября. Украина будет играть с Албанией в Тиране, а подопечные Саньоля отправятся в Чехию в Оломоуц.