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Национальная сборная Украины

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Потеряли второе место из-за Микаутадзе. Турнирное положение Украины после игры против Грузии

Национальная сборная Украины
Обновлено

Все так хорошо начиналось

Потеряли второе место из-за Микаутадзе. Турнирное положение Украины после игры против Грузии

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

В 5-м туре Лиги наций УЕФА "сине-желтые" посетили Батуми для участия в матче против Грузии. Подопечные Реброва забили быстрый гол уже на 7-й минуте – защитник "Динамо" (Тбилиси) Соломон Квирквелия отправил мяч в свои ворота. В этом способствовала активность в атаке Михаила Мудрика.

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"Крестоносцы" старались создавать опасные моменты и смогли сравнять счет во втором тайме. Кварацхелия и компания временно возглавляют группу, а наша сборная по-прежнему последняя.

Потеряли второе место из-за Микаутадзе. Турнирное положение Украины после игры против Грузии - изображение 1

Ближе к полуночи станет известно окончательное положение дел в квартете после матча Албания – Чехия.

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Поединки последнего тура пройдут 19 ноября. Украина будет играть с Албанией в Тиране, а подопечные Саньоля отправятся в Чехию в Оломоуц.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Anatoli19 (КРОПИВНИЦЬКИЙ )
16.11.2024 в 21:14
на підході беседін кращій нападник
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Комментарии 4
Anatoli19 (КРОПИВНИЦЬКИЙ )
16.11.2024 в 21:14
на підході беседін кращій нападник
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0
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alex.belogubko (одесса)
16.11.2024 в 21:11
Вышел Назаренко и пошла игра --ДОВБИК-ЯРЕМЧУК их не надо ставить как и Зину
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0
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Ydjine (Ialyssos)
16.11.2024 в 21:05
Не знаю. Когда мы на равных играли с Италией, обыгрывали Испанию .... Что случилось? Сейчас мы мучается с Албанией , радуемся ничьей с Грузией. Что это??? Куда мы катится???
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3
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vlapa (Киев)
16.11.2024 в 21:14
Ніяк не раділи нічиї. А гра була рівна, нехай грузини подякують воротареві, що не програли, а наші подякують перекладені
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