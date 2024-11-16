Национальная сборная Украины
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Михаил Мудрик – Лев матча Грузия – Украина
Трубин и Забарный в тройке лидеров
Getty Images
В 5-м туре Лиги Наций Украина сыграла на выезде с Грузией вничью 1:1.
Во время матча проводилось голосование на лучшего игрока сборной Украины. Каждый болельщик мог выбрать своего "Лева Матчу".
Награда досталась нападающему Михаилу Мудрику, благодаря усилиям которого Украина вышла вперёд. За него проголосовало 58% зрителей.
На втором месте Анатолий Трубин с 13% голосов и на третьем - Илья Забарный – 7%.
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Источник:Лев Матчу
Опубликовал: Владислав Прийменко
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Не дармоед (Запорожье)
16.11.2024 в 21:37
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