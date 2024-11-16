Михаил Мудрик – Лев матча Грузия – Украина

В 5-м туре Лиги Наций Украина сыграла на выезде с Грузией вничью 1:1.

Во время матча проводилось голосование на лучшего игрока сборной Украины. Каждый болельщик мог выбрать своего "Лева Матчу".

Награда досталась нападающему Михаилу Мудрику, благодаря усилиям которого Украина вышла вперёд. За него проголосовало 58% зрителей.

На втором месте Анатолий Трубин с 13% голосов и на третьем - Илья Забарный – 7%.