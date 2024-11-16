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Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Михаил Мудрик – Лев матча Грузия – Украина

Национальная сборная Украины
Обновлено

Трубин и Забарный в тройке лидеров

Михаил Мудрик – Лев матча Грузия – Украина

Getty Images

Новина українською

В 5-м туре Лиги Наций Украина сыграла на выезде с Грузией вничью 1:1.

Во время матча проводилось голосование на лучшего игрока сборной Украины. Каждый болельщик мог выбрать своего "Лева Матчу".

Награда досталась нападающему Михаилу Мудрику, благодаря усилиям которого Украина вышла вперёд. За него проголосовало 58% зрителей.

На втором месте Анатолий Трубин с 13% голосов и на третьем - Илья Забарный – 7%.

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Михаил Мудрик
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1 голосов
Источник:
Лев Матчу
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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Не дармоед (Запорожье)
16.11.2024 в 21:37
Нда,тяжёлый случай(
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Комментарии 2
Не дармоед (Запорожье)
16.11.2024 в 21:37
Нда,тяжёлый случай(
Ответить
0
0
Anatoli19 (КРОПИВНИЦЬКИЙ )
16.11.2024 в 21:12
весь командний состав українського футболу лев
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