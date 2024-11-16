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Ребров: Мы забили мяч, игроки пытались удержать счет
Главный тренер сборной Украины дал интервью Megogo после матча с Грузией
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров дал интервью Megogo после матча с Грузией.
"И из-за игры, и из-за счета расстроен. У нас был шанс выиграть матч, но из-за такой нехватки очень сложно это делать. Нет вопросов к самоотдаче футболистов, но то, сколько мы теряли мячей, сколько мы не завершали атак... С такой командой при такой поддержке очень сложно выигрывать.
Психологическая нагрузка - очень важна. Когда мы забили мяч и повели в счете, наверное, футболисты пытались сохранить этот результат, он был очень важен. Мы играем все матчи на выезде. Сегодня была очень значительная поддержка у грузин, они получили больше уверенности и шли сравнивать счет, сделали это", - сказал Ребров.
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Тренер рассказал, почему выбрал Бражко и Зубкова.
"Почему Бражко и Зубков попали в старт? Мы анализируем тренировочный процесс, нагрузки, микроповреждения - и принимаем решение. У нас два матча, на следующую встречу 100% будут замены", - сказал Ребров
Ребров указал сильные стороны сборной.
"Мы старались использовать контратаки, потому что в этом компоненте Украина очень сильна. С другой стороны, не было установки отходить назад. Мы забили мяч и повели в счете. Видимо, это сыграло. Игроки больше старались удержать счет", - прокомментировал главный тренер.
Сборная Украины сыграла вничью со сборной Грузии. К матчу Албании с Чехией Грузия на первом месте с 7 очками, Украина - последняя с 5 очками.
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