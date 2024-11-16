Ребров: Мы забили мяч, игроки пытались удержать счет

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров дал интервью Megogo после матча с Грузией.

"И из-за игры, и из-за счета расстроен. У нас был шанс выиграть матч, но из-за такой нехватки очень сложно это делать. Нет вопросов к самоотдаче футболистов, но то, сколько мы теряли мячей, сколько мы не завершали атак... С такой командой при такой поддержке очень сложно выигрывать.

Психологическая нагрузка - очень важна. Когда мы забили мяч и повели в счете, наверное, футболисты пытались сохранить этот результат, он был очень важен. Мы играем все матчи на выезде. Сегодня была очень значительная поддержка у грузин, они получили больше уверенности и шли сравнивать счет, сделали это", - сказал Ребров.