Не сошлись во мнениях. Статистические порталы определили лучших игроков Украины в матче с Грузией

Сборная Украины сыграла вничью с Грузией в 5-м туре Лиги наций - 1:1. Автоголом отметился Квирквелия, а счет сравнял Микаутадзе.

Статистический портал WhoScored признал лучшим игроком матча нападающего Грузии Хвичу Кварацхелию (7,9 баллов). Из состава Украины наивысшую оценку получил полузащитник Михаил Мудрик - 7,3.

Другой статистический ресурс Sofascore лучшим игроком поединка также увидел Кварацхелию (8,4 балла). Если брать во внимание только футболистов сборной Украины, самым полезным игроком стал защитник Ефим Конопля. Его оценка - 7,3. К слову, Мудрик получил 7,1.