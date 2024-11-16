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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Не сошлись во мнениях. Статистические порталы определили лучших игроков Украины в матче с Грузией

Национальная сборная Украины

Один из них предсказуемый

Не сошлись во мнениях. Статистические порталы определили лучших игроков Украины в матче с Грузией

Getty Images/Global Images Ukraine

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Сборная Украины сыграла вничью с Грузией в 5-м туре Лиги наций - 1:1. Автоголом отметился Квирквелия, а счет сравнял Микаутадзе.

Статистический портал WhoScored признал лучшим игроком матча нападающего Грузии Хвичу Кварацхелию (7,9 баллов). Из состава Украины наивысшую оценку получил полузащитник Михаил Мудрик - 7,3.

Не сошлись во мнениях. Статистические порталы определили лучших игроков Украины в матче с Грузией - изображение 1

Другой статистический ресурс Sofascore лучшим игроком поединка также увидел Кварацхелию (8,4 балла). Если брать во внимание только футболистов сборной Украины, самым полезным игроком стал защитник Ефим Конопля. Его оценка - 7,3. К слову, Мудрик получил 7,1.

Не сошлись во мнениях. Статистические порталы определили лучших игроков Украины в матче с Грузией - изображение 2
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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