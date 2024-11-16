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Момент, который мог изменить все. Как сборная не реализовала контратаку на 90+2 минуте
Сине-желтым не удалось вырвать победу в компенсированное время
Фото: УАФ/ Автор - Віталій Клюєв
Подопечные Реброва не удержали минимальное преимущество в Батуми, но все равно имели отличную возможность покинуть Грузию с тремя пунктами. На последних минутах украинцы выбежали в контратаку после того, как нейтрализовали опасность у собственных ворот, поскольку "крестоносцы" подавали угловой.
К сожалению, кипер "Валенсии" Гиорги Мамардашвили спас хозяев и за считанные секунды совершил два подряд сейва. Действия вратаря произвели фурор на трибунах и подбодрили партнеров по команде.
November 16, 2024
Этот момент, а также гол Жоржа Микаутадзе обеспечили подопечным Саньоля временное лидерство в квартете.
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