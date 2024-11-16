Момент, который мог изменить все. Как сборная не реализовала контратаку на 90+2 минуте

Подопечные Реброва не удержали минимальное преимущество в Батуми, но все равно имели отличную возможность покинуть Грузию с тремя пунктами. На последних минутах украинцы выбежали в контратаку после того, как нейтрализовали опасность у собственных ворот, поскольку "крестоносцы" подавали угловой.

К сожалению, кипер "Валенсии" Гиорги Мамардашвили спас хозяев и за считанные секунды совершил два подряд сейва. Действия вратаря произвели фурор на трибунах и подбодрили партнеров по команде.

Этот момент, а также гол Жоржа Микаутадзе обеспечили подопечным Саньоля временное лидерство в квартете.