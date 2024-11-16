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Национальная сборная Украины

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Ребров: На таком поле было сложно что-то создавать. Футболисты понимают, за какую страну играем и отдаются полностью

Национальная сборная Украины
Обновлено

Наставник сборной поделился впечатлениями после матча

Ребров: На таком поле было сложно что-то создавать. Футболисты понимают, за какую страну играем и отдаются полностью

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сергей Ребров выступил на пресс-конференции после встречи с Грузией (1:1).

"Я благодарен игрокам за ту отдачу, которую они показали на поле. Действительно, на таком тяжелом поле было трудно что-то создавать, но из-за такого высокого брака очень тяжело играть. Особенно с Грузией, на выезде, при такой поддержке фанатов хозяев. Мы не удержали результат. Мы могли вырвать, забить мяч, но имеем, что имеем. Готовимся к не менее важному матчу с Албанией".

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"Главный фактор матча? Мы забили достаточно быстрый мяч, результат был чрезвычайно важный, игроки пытались удержать этот результат. Видимо, из-за этого была такая нехватка и мы садились в низкий блок. Очень тяжело. Футболисты понимают, за какую страну мы играем. Они отдаются полностью. Сильно влиял результат на действия наших футболистов".

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"Мудрик сделал много интенсивной работы. Я спрашивал и подсказывал несколько моментов. Михаил важен для нас, он делает скорость, помогает в атаке. Я спросил, насколько он готов, потому что поле было очень трудным.

Кварацхелия – игрок очень высокого уровня. Не только Конопля справился с ним, но и футболисты, которые помогали Ефиму. Трудно играть 1 в 1 против Хвичи.

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Я благодарен болельщикам Грузии. Они пели очень интересную песню (прим. ред. – о российском диктаторе gутине). Я думаю, что это очень важно. Всегда очень искренне отношусь к грузинскому народу, у меня здесь много друзей. Благодарю за позицию граждан, которые поддерживаю Украину. Когда началась война, мы ощущали очень большую поддержку Грузии", – заявил наставник.

Украина занимает последнюю строчку.

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Сергей Ребров Национальная сборная Украины
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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mykolazap (Запорожье)
16.11.2024 в 23:01
З жалем можна констатувати, що наразі склад збірної на групу С. Якось непомітно ми в таке перетворились. Можливо хтось виросте з молодіжки, але з тим що є не варто розраховувати на великі успіхи. Можливо, підсилив би нас Циганков, Зінченко після травми і набуття ігрової практики. Можливо перестануть заважати одне одному Судаков і Шапаренко, можливо щось додасть Піхальонок. Можливості є, але якісь не переконливі. Так що маємо що маємо, не треба вимагати від цього більшого.
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Комментарии 21
mykolazap (Запорожье)
16.11.2024 в 23:01
З жалем можна констатувати, що наразі склад збірної на групу С. Якось непомітно ми в таке перетворились. Можливо хтось виросте з молодіжки, але з тим що є не варто розраховувати на великі успіхи. Можливо, підсилив би нас Циганков, Зінченко після травми і набуття ігрової практики. Можливо перестануть заважати одне одному Судаков і Шапаренко, можливо щось додасть Піхальонок. Можливості є, але якісь не переконливі. Так що маємо що маємо, не треба вимагати від цього більшого.
Ответить
1
0
JudgeDredd (Київ)
16.11.2024 в 23:04
Щоби відбулося все те, про що ви кажете, треба іншого тренера, у цього не виходить.
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0
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avatar
Виктор 2209 (Мехико)
16.11.2024 в 22:58
Поле одинаковое для обеих сборных),как ни игра так одни отговорки
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1
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Morphyk7 (Черновцы)
16.11.2024 в 22:56
Яке поле треба? Який колір?
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1
0
avatar
Vovan7219 (Киев)
16.11.2024 в 22:51
Кожен матч те саме. Повели в рахунку, все про атаку забули. Потрібно утримати рахунок. Твердолобі у нас гравці. Я не хочу, щоб така збірна кудись там виходила чи проходила з такою грою та з таким підходом до гри. І тепер знову починаються підрахунки, а от, якщо та збірна програє, а та збірна зіграє внічию, а ми маємо перемогти, тоді у нас є шанс зайняти 3 місце... Так справа в тому, що ми не переможемо з такою грою та з таким підходом до гри. Не хочу. Албанія має нас вкотре покарати і це буде справедливо.
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1
0
vlotko (Броди)
16.11.2024 в 23:00
Ох, який справедливий.
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0
1
sametoy10 (Київ-Світловодськ)
16.11.2024 в 22:46
Поганий танцор - гарний батько
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2
0
Morphyk7 (Черновцы)
16.11.2024 в 22:36
Головне щоб тренер розумів
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1
0
andy1973 (Рівне)
16.11.2024 в 22:34
Ми не б'ємо, ми граємо з центрфорвардом якого не знаємо як використовувати, фактично граємо вдесятьох, у нас хаотично проходить перехід від оборони в атаку, всі наші домашні заготовки схожі на ті які відпрацьовують юніори в школах олімпійського резерву. Враховуючи рівень гравців це деградація футбольної думки.
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1
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oda1979 (Запорожье)
16.11.2024 в 22:14
Ну так скажи Сирожа, на каком поле СБУ покажет умопомрачительный футбол. Шоб мы знали.
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2
1
Matachorros (Chicago)
16.11.2024 в 22:11
сИрожа гоу аут
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0
1
avatar
Prach13 (Дрогобич)
16.11.2024 в 22:14
Ну напевно такого як ти буде питати
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1
1
Morphyk7 (Черновцы)
16.11.2024 в 22:37
Рот закрий
 
0
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Morphyk7 (Черновцы)
16.11.2024 в 22:38
Дрогобич... Лижи мовчки
 
1
0
Батько Махно (N)
16.11.2024 в 22:01
"але маємо те, що маємо..." На этом можно было пресуху закончить. ТЧК "на такому важкому полі було важко щось" По его логике,грузины на более качественном газоне играли.... А вообще,Сергей. Научись признавать свои ошибки!,для начала...«Плохому танцору яйца мешают»Нет тренера - нет команды!
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3
0
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Prach13 (Дрогобич)
16.11.2024 в 22:16
Довбанько,якраз плохой танцор!це саме ти.
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0
1
Батько Махно (N)
16.11.2024 в 22:47
Уроки иди учи .Знаки пунктуации,не не слышало? Само то поняло,что написало?В люлю и спатки.
 
0
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Morphyk7 (Черновцы)
16.11.2024 в 22:38
Не нужно было поливать
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0
0
MaximSK (Киев)
16.11.2024 в 21:59
ребров худший тренер в истории сборной, боюсь с ним скоро мы будем на равных с Азербайджаном и Арменией играть, может он реально диверсант который хочет уничтожить наш футбол
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3
1
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Prach13 (Дрогобич)
16.11.2024 в 22:19
Ну хто тобі сказав що ти розумієшся на футболі?
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1
1
Morphyk7 (Черновцы)
16.11.2024 в 22:39
Таке ж питання тобі
 
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