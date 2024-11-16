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Ребров: На таком поле было сложно что-то создавать. Футболисты понимают, за какую страну играем и отдаются полностью
Наставник сборной поделился впечатлениями после матча
Getty Images / Global Images Ukraine
Сергей Ребров выступил на пресс-конференции после встречи с Грузией (1:1).
"Я благодарен игрокам за ту отдачу, которую они показали на поле. Действительно, на таком тяжелом поле было трудно что-то создавать, но из-за такого высокого брака очень тяжело играть. Особенно с Грузией, на выезде, при такой поддержке фанатов хозяев. Мы не удержали результат. Мы могли вырвать, забить мяч, но имеем, что имеем. Готовимся к не менее важному матчу с Албанией".
"Главный фактор матча? Мы забили достаточно быстрый мяч, результат был чрезвычайно важный, игроки пытались удержать этот результат. Видимо, из-за этого была такая нехватка и мы садились в низкий блок. Очень тяжело. Футболисты понимают, за какую страну мы играем. Они отдаются полностью. Сильно влиял результат на действия наших футболистов".
"Мудрик сделал много интенсивной работы. Я спрашивал и подсказывал несколько моментов. Михаил важен для нас, он делает скорость, помогает в атаке. Я спросил, насколько он готов, потому что поле было очень трудным.
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Я благодарен болельщикам Грузии. Они пели очень интересную песню (прим. ред. – о российском диктаторе gутине). Я думаю, что это очень важно. Всегда очень искренне отношусь к грузинскому народу, у меня здесь много друзей. Благодарю за позицию граждан, которые поддерживаю Украину. Когда началась война, мы ощущали очень большую поддержку Грузии", – заявил наставник.
Украина занимает последнюю строчку.
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