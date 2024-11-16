Ребров: На таком поле было сложно что-то создавать. Футболисты понимают, за какую страну играем и отдаются полностью

Сергей Ребров выступил на пресс-конференции после встречи с Грузией (1:1).

"Я благодарен игрокам за ту отдачу, которую они показали на поле. Действительно, на таком тяжелом поле было трудно что-то создавать, но из-за такого высокого брака очень тяжело играть. Особенно с Грузией, на выезде, при такой поддержке фанатов хозяев. Мы не удержали результат. Мы могли вырвать, забить мяч, но имеем, что имеем. Готовимся к не менее важному матчу с Албанией".

"Главный фактор матча? Мы забили достаточно быстрый мяч, результат был чрезвычайно важный, игроки пытались удержать этот результат. Видимо, из-за этого была такая нехватка и мы садились в низкий блок. Очень тяжело. Футболисты понимают, за какую страну мы играем. Они отдаются полностью. Сильно влиял результат на действия наших футболистов".

"Мудрик сделал много интенсивной работы. Я спрашивал и подсказывал несколько моментов. Михаил важен для нас, он делает скорость, помогает в атаке. Я спросил, насколько он готов, потому что поле было очень трудным.

Кварацхелия – игрок очень высокого уровня. Не только Конопля справился с ним, но и футболисты, которые помогали Ефиму. Трудно играть 1 в 1 против Хвичи.