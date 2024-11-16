Мудрик – об автоголе: Если бы защитник не сыграл, то Довбик бы там расстреливал ворота

Михаил Мудрик дал эксклюзивный комментарий для “Суспільне Спорт” после игры 5-го тура Лиги наций. Футболист "желто-синих" считает, что в моменте с автоголом Украина все равно открыла бы счет.

"После обыгрыша поднял голову и увидел [Довбика]. Если бы защитник не сыграл, то он бы там расстреливал ворота. Знали заранее, что будет тяжелая игра. Погодные условия были нелегкие, мы ментально готовились к этому. Потребовалось немного времени, чтобы привыкнуть к полю и потом уже нормально было", – заявил вингер "Челси".

Михаил участвовал в обоих голах Украины в двух матчах против "крестоносцев".