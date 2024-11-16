Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мудрик – об автоголе: Если бы защитник не сыграл, то Довбик бы там расстреливал ворота
Вингер создал качественный эпизод, завершившийся в пользу гостей
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
Михаил Мудрик дал эксклюзивный комментарий для “Суспільне Спорт” после игры 5-го тура Лиги наций. Футболист "желто-синих" считает, что в моменте с автоголом Украина все равно открыла бы счет.
"После обыгрыша поднял голову и увидел [Довбика]. Если бы защитник не сыграл, то он бы там расстреливал ворота. Знали заранее, что будет тяжелая игра. Погодные условия были нелегкие, мы ментально готовились к этому. Потребовалось немного времени, чтобы привыкнуть к полю и потом уже нормально было", – заявил вингер "Челси".
Михаил участвовал в обоих голах Украины в двух матчах против "крестоносцев".
Популярное сейчас
- Лига наций. Грузия - Украина 1:1. Футбол - простая штука, это мы сложные
- Ребров заменил Довбика. Известна причина
- Обладатель Золотого мяча 86 спрогнозировал результат матча Грузия – Украина
- Вместо защитника Динамо. Ребров сделал вынужденную замену в сборной Украины
- Бомбардир ЧМ-1966 в составе советской сборной нашел замену утраченному раритету с Мундиаля
- Журналист назвал причину развода Андрея Пятова со своей женой
Комментарии 1