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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Мудрик – об автоголе: Если бы защитник не сыграл, то Довбик бы там расстреливал ворота

Национальная сборная Украины

Вингер создал качественный эпизод, завершившийся в пользу гостей

Мудрик – об автоголе: Если бы защитник не сыграл, то Довбик бы там расстреливал ворота

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

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Михаил Мудрик дал эксклюзивный комментарий для “Суспільне Спорт” после игры 5-го тура Лиги наций. Футболист "желто-синих" считает, что в моменте с автоголом Украина все равно открыла бы счет.

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"После обыгрыша поднял голову и увидел [Довбика]. Если бы защитник не сыграл, то он бы там расстреливал ворота. Знали заранее, что будет тяжелая игра. Погодные условия были нелегкие, мы ментально готовились к этому. Потребовалось немного времени, чтобы привыкнуть к полю и потом уже нормально было", – заявил вингер "Челси".

Михаил участвовал в обоих голах Украины в двух матчах против "крестоносцев".

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Национальная сборная Украины Михаил Мудрик
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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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i67 (Kyiv)
16.11.2024 в 23:04
Походу лев матча - грузинский защитник, который не дал нашим обосраться
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Комментарии 1
i67 (Kyiv)
16.11.2024 в 23:04
Походу лев матча - грузинский защитник, который не дал нашим обосраться
Ответить
0
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