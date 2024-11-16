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Трубин: Не смогли найти свою игру в атаке. Будем готовиться только к победе против Албании

Национальная сборная Украины

Анатолий высказал мнение о матче 5-го тура

Трубин: Не смогли найти свою игру в атаке. Будем готовиться только к победе против Албании

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Эксклюзивный комментарий голкипера сборной Украины для “Суспільне Спорт”.

"К сожалению, сегодня играли больше без мяча. В Грузии не было слишком много опасных моментов, но мы не смогли найти свою игру именно в атаке.

Конечно, было слышно [грузинских болельщиков], но не было такого, что это мешало. Все понимали по матчам на Евро и тем, которые мы смотрели, что все будут их поддерживать. К этому были готовы".

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“Всегда [трибуны гонят], когда играешь дома, тем более люди действительно болеют за свою команду. Конечно, еще когда они пропустили быстрый мяч, трибуны их поддерживали бы и гнали вперед. Но не считаю, что это был некий ключевой фактор.

[О турнирном положении] Честно говоря, вообще не думали об этом. Будем готовиться только к победе против Албании и там уже будем видеть наши расклады", – заявил кипер "Бенфики".

В матче против Грузии Анатолий совершил 2 сейва.

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Национальная сборная Украины Анатолий Трубин
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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
16.11.2024 в 23:40
Коли ви перестанете патякати?...
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Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
16.11.2024 в 23:40
Коли ви перестанете патякати?...
Ответить
0
0

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