Трубин: Не смогли найти свою игру в атаке. Будем готовиться только к победе против Албании

Эксклюзивный комментарий голкипера сборной Украины для “Суспільне Спорт”.

"К сожалению, сегодня играли больше без мяча. В Грузии не было слишком много опасных моментов, но мы не смогли найти свою игру именно в атаке.

Конечно, было слышно [грузинских болельщиков], но не было такого, что это мешало. Все понимали по матчам на Евро и тем, которые мы смотрели, что все будут их поддерживать. К этому были готовы".