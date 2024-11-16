Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Трубин: Не смогли найти свою игру в атаке. Будем готовиться только к победе против Албании
Анатолий высказал мнение о матче 5-го тура
Getty Images / Global Images Ukraine
Эксклюзивный комментарий голкипера сборной Украины для “Суспільне Спорт”.
"К сожалению, сегодня играли больше без мяча. В Грузии не было слишком много опасных моментов, но мы не смогли найти свою игру именно в атаке.
Конечно, было слышно [грузинских болельщиков], но не было такого, что это мешало. Все понимали по матчам на Евро и тем, которые мы смотрели, что все будут их поддерживать. К этому были готовы".
“Всегда [трибуны гонят], когда играешь дома, тем более люди действительно болеют за свою команду. Конечно, еще когда они пропустили быстрый мяч, трибуны их поддерживали бы и гнали вперед. Но не считаю, что это был некий ключевой фактор.
[О турнирном положении] Честно говоря, вообще не думали об этом. Будем готовиться только к победе против Албании и там уже будем видеть наши расклады", – заявил кипер "Бенфики".
В матче против Грузии Анатолий совершил 2 сейва.
Популярное сейчас
- Как Украине выйти в плей-офф Лиги наций? Есть два сценария
- Лига наций. Грузия - Украина 1:1. Футбол - простая штука, это мы сложные
- Грузия - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
- "Сабо кричал - сынок, пожалуйста, иди в штрафную", - Шевченко рассказал, как забивал тот легендарный гол России
- Хавбек Шахтера и Карпат сделал своей девушке шикарный подарок. ФОТО
- Журналист назвал причину развода Андрея Пятова со своей женой
Комментарии 1