Плей-офф или понижение в классе. Сборная Украины имеет три варианта окончания борьбы в группе Лиги наций

Состоялись матчи пятого тура группового этапа Лиги наций 2024/25 в группе 1 Дивизиона В. Украина на выезде сыграла вничью с Грузией 1:1, а Чехия и Албания расписали "сухой" мир.

После пяти туров Украина занимает четвертое место в турнирной таблице.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Чехия 5 2 2 1 7-7 8 2 Грузия 5 2 1 2 6-4 7 3 Албания 5 2 1 2 3-4 7 4 Украина 5 1 2 2 6-7 5

Перед последним туром для команды Сергея Реброва доступны три финишные позиции – вторая, третья и четвертая. Потеряны шансы только на первое место в группе (и автоматическое повышение в Дивизион А).

Варианты окончания борьбы в группе для Украины (от худшего к лучшему)

1. Не победа Украины над Албанией (независимо от результата матча Чехия - Грузия) – вылет в Лигу С.

2. Победа Украины над Албанией при поражении Чехии в параллельном матче с Грузией – пл.ей-офф В/С (право остаться в Дивизионе В – два матча с одним из вторых мест групп Дивизиона С).

3. Победа Украины над Албанией при не проигрыше Чехии в параллельном матче с Грузией – пл.ей-офф А/В (право повыситься в Дивизион А – два матча с одним из третьих мест групп Дивизиона А).

Матчи состоятся 19-го ноября в 21:45.