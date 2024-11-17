Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Плей-офф или понижение в классе. Сборная Украины имеет три варианта окончания борьбы в группе Лиги наций
Доступны все места, кроме первого
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Состоялись матчи пятого тура группового этапа Лиги наций 2024/25 в группе 1 Дивизиона В. Украина на выезде сыграла вничью с Грузией 1:1, а Чехия и Албания расписали "сухой" мир.
После пяти туров Украина занимает четвертое место в турнирной таблице.
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Чехия
|5
|2
|2
|1
|7-7
|8
|2
|Грузия
|5
|2
|1
|2
|6-4
|7
|3
|Албания
|5
|2
|1
|2
|3-4
|7
|4
|Украина
|5
|1
|2
|2
|6-7
|5
Перед последним туром для команды Сергея Реброва доступны три финишные позиции – вторая, третья и четвертая. Потеряны шансы только на первое место в группе (и автоматическое повышение в Дивизион А).
1. Не победа Украины над Албанией (независимо от результата матча Чехия - Грузия) – вылет в Лигу С.
2. Победа Украины над Албанией при поражении Чехии в параллельном матче с Грузией – пл.ей-офф В/С (право остаться в Дивизионе В – два матча с одним из вторых мест групп Дивизиона С).
3. Победа Украины над Албанией при не проигрыше Чехии в параллельном матче с Грузией – пл.ей-офф А/В (право повыситься в Дивизион А – два матча с одним из третьих мест групп Дивизиона А).
Матчи состоятся 19-го ноября в 21:45.
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