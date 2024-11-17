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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Плей-офф или понижение в классе. Сборная Украины имеет три варианта окончания борьбы в группе Лиги наций

Национальная сборная Украины
Обновлено

Доступны все места, кроме первого

Плей-офф или понижение в классе. Сборная Украины имеет три варианта окончания борьбы в группе Лиги наций

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Состоялись матчи пятого тура группового этапа Лиги наций 2024/25 в группе 1 Дивизиона В. Украина на выезде сыграла вничью с Грузией 1:1, а Чехия и Албания расписали "сухой" мир.

После пяти туров Украина занимает четвертое место в турнирной таблице.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Чехия Чехия 5 2 2 1 7-7 8
2 Грузия Грузия 5 2 1 2 6-4 7
3 Албания Албания 5 2 1 2 3-4 7
4 Украина Украина 5 1 2 2 6-7 5

Перед последним туром для команды Сергея Реброва доступны три финишные позиции – вторая, третья и четвертая. Потеряны шансы только на первое место в группе (и автоматическое повышение в Дивизион А).

Варианты окончания борьбы в группе для Украины (от худшего к лучшему)

1. Не победа Украины над Албанией (независимо от результата матча Чехия - Грузия) – вылет в Лигу С.

2. Победа Украины над Албанией при поражении Чехии в параллельном матче с Грузией – пл.ей-офф В/С (право остаться в Дивизионе В – два матча с одним из вторых мест групп Дивизиона С).

3. Победа Украины над Албанией при не проигрыше Чехии в параллельном матче с Грузией – пл.ей-офф А/В (право повыситься в Дивизион А – два матча с одним из третьих мест групп Дивизиона А).

Матчи состоятся 19-го ноября в 21:45.

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Источник:
Ігор Семйон, UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
17.11.2024 в 00:57
Я за понижение. Чисто из-за соображений, уберут Сирожку или нет?
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Комментарии 3
oda1979 (Запорожье)
17.11.2024 в 00:57
Я за понижение. Чисто из-за соображений, уберут Сирожку или нет?
Ответить
0
0
CVK1993 (Рівне)
17.11.2024 в 00:52
Цікаво чи виставить Ребров атакувальний склад, наприклад з двома форвардами Яремчуком та Ванатом. Чи будуть навісами нагрудати Довбика в штрафній.
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Зритель (Харьков)
17.11.2024 в 00:24
Дивізіон C - наше все.
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